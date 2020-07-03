Дороги и медицина: бердчане проголосовали за «Народный бюджет»

1 июля в рамках голосования по конституционным поправкам бердчане также выбирали городской проект, который получит областное финансирование.
Об итогах голосования по «Народному бюджету» рассказал замглавы Бердска Владимир Захаров.
— Вчера комиссия подсчитала голоса бердчан: всего проголосовали 23 320 человек. Определились два лидера — это дороги (6 954 голосов) и медицина (5 452). Также многие голосовали за физкультуру и массовый спорт, — сообщил он.
Владимир Николаевич добавил, что средства в размере 20-30 миллионов рублей из областного бюджета должны поступить в казну города и пойти на реализацию выбранного проекта уже в этом году. Деньги будут направлены на ремонт самых проблемных участков дорог на улицах Рогачёва, Павлова, Суворова и других.
Какие проекты предлагались для голосования?
- Хорошие дороги для всех. Ремонт асфальтового покрытия на дорогах, ремонт тротуаров, подходов к школам, ощебенение улиц частного сектора.
- Вход в каждый двор. Установка и ремонт спортплощадок на придомовых территориях.
- Комфортная экология. Благоустройство зелёных и береговых зон.
- Светлый и безопасный город. Освещение улиц.
- Газ в Бердске. Газификация частного сектора.
- Комфортная медицина. Ремонт кровли в зданиях поликлиник и больниц Бердска.