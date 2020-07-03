Дороги и медицина: бердчане проголосовали за «Народный бюджет»

1 июля в рамках голосования по конституционным поправкам бердчане также выбирали городской проект, который получит областное финансирование.

Об итогах голосования по «Народному бюджету» рассказал замглавы Бердска Владимир Захаров.

— Вчера комиссия подсчитала голоса бердчан: всего проголосовали 23 320 человек. Определились два лидера — это дороги (6 954 голосов) и медицина (5 452). Также многие голосовали за физкультуру и массовый спорт, — сообщил он.

Владимир Николаевич добавил, что средства в размере 20-30 миллионов рублей из областного бюджета должны поступить в казну города и пойти на реализацию выбранного проекта уже в этом году. Деньги будут направлены на ремонт самых проблемных участков дорог на улицах Рогачёва, Павлова, Суворова и других.

Какие проекты предлагались для голосования?