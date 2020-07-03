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Устроили массовую драку курьеры «Яндекс.Еды» и DeliveryClub в Москве

12:15 03.07.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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В Сеть попало видео, на котором видно, как на парковке «Макдоналдса» порядка 30 доставщиков готовой еды устроили драку. Местные жители, увидев потасовку, позвонили в полицию.

Устроили массовую драку курьеры «Яндекс.Еды» и DeliveryClub в Москве
Это не первый случай, когда в потасовке участвуют курьеры двух конкурирующих сервисов по доставке еды

В Сеть попало видео, на котором видно, как на парковке «Макдоналдса» порядка 30 доставщиков готовой еды устроили драку. Местные жители, увидев потасовку, позвонили в полицию. Однако после того, как сотрудники МВД разогнали разгорячившихся курьеров, они вновь вернулись к своему конфликту.

В пресс-службе DeliveryClub очень удивились, когда посмотрели видео, поскольку ни о каких конфликтах им не было известно.

Курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту, — отметили в DeliveryClub.

Служба безопасности «Яндекса» тоже мобилизовала силы, чтобы выяснить все детали инцидента.

Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу, — сообщили в пресс-службе «Подъему».

Это не первый случай, когда в потасовке участвуют курьеры двух конкурирующих сервисов по доставке еды. Ранее «Ридус» писал о том, что очевидцы сняли на видео потасовку между молодыми людьми, одетыми в униформу Delivery Club и «Яндекс.Еда», в центре Москвы.

Источник: Ридус

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От редакции

Из-за чего подрались?

Аноним, 03 июля 2020 12:46
Хроршая попытка пропиарить службы доставки, но... нет
Аноним, 03 июля 2020 12:47
От яндекса всегда одни проблемы?

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