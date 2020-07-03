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Подготовит к разведке за 14 тыс. рублей детей от 9 до 18 лет спецлагерь ОМВД Бердска

12:45 03.07.2020 Фото: Pixabay
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Сбор проходит с 18 по 27 июля 2020 года на базе ДОЛ «Гренада» в Новом поселке.

Подготовит к разведке за 14 тыс. рублей детей от 9 до 18 лет спецлагерь ОМВД Бердска
Сбор проходит с 18 по 27 июля 2020 года на базе ДОЛ «Гренада»

Региональная общественная организация «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области «ПАТРИОТ» и Межрегиональная общественная организация «Центр русского боевого искусства «Русский щит» организуют проведение военно-спортивной смены «Юный разведчик».

Занятия для курсантов лагеря:

Тактические игры на местности, специальная подготовка разведчика, стрелковая подготовка, оказание неотложной медицинской помощи, выживание в природных условиях, элементы рукопашного боя и другие интересные и важные для подростка занятия, занятия по традиционной культуре, вечёрки, молодецкие игры, рукоделие для девочек.

Сбор проходит с 18 по 27 июля 2020 года на базе ДОЛ «Гренада» (Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Речкуновская зона отдыха, 20).

К участию в смене приглашаются дети и подростки от 9 до 18 лет (включительно) – учащиеся образовательных организаций, юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов, патриотических и спортивно-патриотических объединений.

Цена путевки 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.

Телефоны для справок:8(383) 231-07-07, 8(38341) 3-22-92.

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