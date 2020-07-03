График парада планет на июль 2020: какие планеты по каким дня увидим и как парад планет повлияет на нас с 4 июля, рассказал астроном

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает», — сказала Рублева.

Она отметила, что если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то с такого расстояния действительно можно было бы наблюдать, как планеты, если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении. То есть рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не стоит.



Научный директор подчеркнула, что планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно. Поэтому это явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время.«С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн – 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего», — добавила Рублева.По ее словам, в науке такого термина, как «парад планет» нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.

«Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя», — подытожила Рублева.