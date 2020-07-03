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Забирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром «Бердск-Центральный»

11:57 03.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь аэродром будет в ведомстве Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина.

Забирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром Бердск Центральный
Бердский аэродром примыкает к жилым кварталам

Переводят аэродром «Бердск-Центральный» в учебный центр из Министерства обороны в Министерство промышленности России. Теперь аэродром будет в ведомстве Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Эту информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» специалисты института. Решение было принято распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2016 года № 2581-р.

Также об этом рассказал директор «Новосибирского учебно-авиационного центра ДОСААФ России» Владимир Горбунов.

— Институт авиации им. Чаплыгина будут являться владельцем аэродрома. Сейчас идет передача его от Министерства обороны Минпромторгу, — уточнил Владимир Владимирович.

Теперь основная деятельность аэродрома будет обучающая и экспериментальная.

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От редакции

Что после этого изменится?

Аноним, 03 июля 2020 12:01
Ну теперь понятно, что вороны со свалки - учебные пособия.
Чел, 03 июля 2020 12:14
а на аэродроме срочно нужно построить для них орнитологический центр
Евгений, 03 июля 2020 12:14
Добился Владимир Евгеньевич! Барсук, кстати, сам из Бердска. Начнут учить ребят летать.

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