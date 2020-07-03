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Прокуратура проверят ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

12:27 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: Виктора Матвеева
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Все факты, изложенные в публикации «Курьер. Среда. Бердск» будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры острого реагирования.

Прокуратура проверят ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Прокуратура начала проверку по факту публикаций «Курьер. Среда. Бердск». Фотография. сделанная пациентом пульмонологии
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Прокуратура проверят ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

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По факту публикации истории медсестры, рассказавшей о недостатке градусников в больнице, отсутствии выплат и средств индивидуальной защиты, началась проверка, сообщил 3 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» начальник пресс-службы прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

— Прокуратура Бердска начала проверку по факту публикации истории медсестры. Проверка была начата 2 июля, вчера. Общий срок проверки — 30 дней. Все факты, изложенные в публикации, в статье, будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры острого реагирования, — рассказал Дмитрий Лямкин.

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска. Узнав об ужасах лечения, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт. В результате публикаций ситуация уже сдвинулась – бердская прокуратура начала проверку.

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От редакции

Как вы думаете, что выяснит прокуратура?

Евгений, 03 июля 2020 12:33
НВР:
Нареканий и нарушений скорее всего не будет со стороны персонала, но вот, что очень важно, будут указания на недостаток средств и необходимость финансирования. С такими документами уже можно просить денег в Минздраве НСО. Плохо только, что процесс этот небыстрый и немедленных улучшений не произойдет.
Аноним, 03 июля 2020 12:33
НВР:
Хотелось, чтобы правду.
Аноним, 03 июля 2020 12:35
НВР:выяснит,что где то на складе всё есть,а дураки больные и медперсонал не пользуются ничем.
Аноним, 03 июля 2020 13:02
как всегда факты не подтвердятся и у нас как всегда виноваты пациенты.Тоже могу дать показания по поводу домашнег лечения.С высокой температурой заставляют идти на прием к терапевту и сидеть часами под дверью.Анализа не дождешься,чтобы взяли
Аноним, 03 июля 2020 13:09
НВР:
Выяснится, что все превосходно, факты, естественно, не подтвердятся. Разве бывает иначе?

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