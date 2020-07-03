Прокуратура проверят ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

Все факты, изложенные в публикации «Курьер. Среда. Бердск» будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры острого реагирования.

Прокуратура начала проверку по факту публикаций «Курьер. Среда. Бердск». Фотография. сделанная пациентом пульмонологии

По факту публикации истории медсестры, рассказавшей о недостатке градусников в больнице, отсутствии выплат и средств индивидуальной защиты, началась проверка, сообщил 3 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» начальник пресс-службы прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

— Прокуратура Бердска начала проверку по факту публикации истории медсестры. Проверка была начата 2 июля, вчера. Общий срок проверки — 30 дней. Все факты, изложенные в публикации, в статье, будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры острого реагирования, — рассказал Дмитрий Лямкин.

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска. Узнав об ужасах лечения, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт. В результате публикаций ситуация уже сдвинулась – бердская прокуратура начала проверку.