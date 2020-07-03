Плюс 105 зараженных коронавирусом за сутки на 3 июля нашли в Новосибирской области. Всего больных 6 282

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Люди продолжают умирать от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 3 июля в регионе зарегистрировано 6 282 случая инфицирования СOVID-19 (+105 за последние сутки), включая 373 ребенка. 3 852 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+138 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек.

В отделениях реанимации находятся 80 человек. На ИВЛ – 21 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 389.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 215 026 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1062 жителя региона, 26 056 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 548 обращений, госпитализированы 27 пациентов.