Напился после смены и угнал Toyota Town Ace начальника пьяный вахтовик из Бердска в Коченевском районе. На него завели дело

В полицию поступило сообщение о том, что ночью со стоянки кафе, расположенного на 1414-м километре автодороги Р-254 «Иртыш», был угнан автомобиль. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Такой микроавтобус угнали от кафе

2 июля в 07.50 в полицию поступило сообщение о том, что в ночное время со стоянки кафе, расположенного на 1414-м километре автодороги Р-254 «Иртыш», был угнан автомобиль «Тойта Таун Эйс». На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В этот же день в 08.55 угнанный автомобиль был задержан по ориентировке сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД в деревне Белобородово. Иномаркой управлял 33-летний житель города Бердска, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснил задержанный, в Коченевском районе он в составе бригады проводил строительные работы и после смены, употребив алкоголь, решил прокатиться на машине своего начальника – 31-летнего владельца микроавтобуса, который и сообщил об этом в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Раннее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за совершение кражи.

Автомобиль возвращен владельцу.

Источник: МВД