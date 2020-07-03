3 июля — день работников ГИБДД

24 года назад (1996) Борис Ельцин был избран Президентом РФ на второй срок. Что еще произошло 3 июля?

3 июля 1936 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР была создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) Главного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР

День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Профессиональный праздник учрежден приказом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года.

Первые специальные подразделения милиции по регулированию дорожного движения — прообраз нынешней дорожно-патрульной службы — были сформированы в Москве в 1918 году. 3 июля 1936 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР была создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) Главного управления Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. На новое ведомство были возложены задачи по борьбе с авариями и «хищническим использованием транспорта», «разработке технических норм и измерителей эксплуатации автотранспорта», «наблюдению за подготовкой и воспитанием водительских кадров» и «количественный и качественный учет автопарка».

В 1998 года ГАИ была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), а в 2002 году — Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД МВД РФ) — Госавтоинспекцию (ГАИ).

16 лет назад (2004) на Центральном московском ипподроме состоялись первые скачки на приз Президента Российской Федерации.

Турнир был учрежден по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ и при поддержке Правительства РФ.

К первым скачкам на приз главы России были допущены 12 лучших скакунов, принадлежащих владельцам из России и стран СНГ. Призовой фонд скачек составил 3 миллиона рублей. Первое место занял жеребец конного завода «Восход» (Краснодарский край).

В последующие годы соревнования проходили на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону и Пятигорска. С 2012 года Президентские скачки неизменно проходят на столичном ипподроме.

В скачках на приз Президента РФ участвуют лошади чистокровной верховой породы четырех лет и старше. Общий призовой фонд турнира в 2019 году составлял 30 миллионов рублей.

24 года назад (1996) Борис Ельцин был избран Президентом РФ на второй срок.

Он одержал победу во втором туре выборов. Первый тур состоялся 16 июня. В нем приняли участие 69,81% избирателей. Наибольшее число голосов из 10 кандидатов набрали действующий глава государства Борис Ельцин (35,28%) и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (32,03%).

Во втором туре, 3 июля, явка избирателей составила 68,88%. За Бориса Ельцина проголосовали 53,82% избирателей, за Геннадия Зюганова — 40,31%.

79 лет назад (1941) по радио прозвучало обращение главы Правительства СССР Иосифа Сталина к советскому народу

Оно начиналось словами, ставшими впоследствии знаменитыми: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». В своем обращении Сталин рассказывал о тяжёлом положении на фронте, о занятых врагом территориях СССР, бомбардировках городов. При этом он отвергал «непобедимость» немецко-фашистской армии.

Это выступление стало первым обращением Иосифа Сталина к советскому народу после начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года с обращением выступал Вячеслав Молотов).

185 лет назад (1835) было заложено главное здание Пулковской обсерватории Российской Академии наук.

Предложение о создании обсерватории, которая будет располагаться за границей Санкт-Петербурга, возникло в середине XVIII века. В 1827 году Петербургская Академия наук приняла решение о её строительстве на вершине Пулковской горы.

Новая обсерватория по проекту Александра Брюллова была построена за 4 года. Торжественное открытие Пулковской обсерватории состоялось 19 августа 1839 года. На церемонии присутствовали все астрономы России. Первым директором обсерватории стал Василий Струве.

В настоящее время научная деятельность Пулковской обсерватории охватывает практически все приоритетные направления фундаментальных исследований современной астрономии: небесная механика и звёздная динамика, астрометрия (геометрические и кинематические параметры Вселенной), Солнце и солнечно-земные связи, физика и эволюция звёзд, аппаратура и методика астрономических наблюдений.

День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

3 июля 1944 года столица Беларуси — Минск — была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. За годы оккупации в Белорусской ССР были убиты 1,5 миллиона мирных жителей и более 800 тысяч военнопленных, 380 тысяч человек были угнаны в Германию. Было разрушено 209 городов и районных центров, около 5 тысяч сел и деревень, 10 тысяч промышленных предприятий.

С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси. В 1996 году на республиканском референдуме было принято решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

135 лет назад (1885) немецкий изобретатель Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.

Он представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограмм на высоких колесах со спицами. Автомобиль был оснащён четырехтактным бензиновым мотором с водяным охлаждением мощностью 0,9 лошадиных сил.

Машина, получившая название Benz Patent-Motorwagen, развивала большую по тем временам скорость — 16 км/ч.

Источник: ПГ