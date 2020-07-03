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Десяточка легла на счет: вторую выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка перечислят на ваш счет с 1 по 10 июля 2020

12:34 03.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Десяточка легла на счет: вторую выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка перечислят на ваш счет с 1 по 10 июля 2020
На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей
Сюжет: Все пособия Путина
Десяточка легла на счет: вторую выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка перечислят на ваш счет с 1 по 10 июля 2020

Десяточка легла на счет: вторую выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка перечислят на ваш счет с 1 по 10 июля 2020Пособие в 36 000 руб. на ребенка с 3 до 7 лет получили 2 107 детей Бердска. Узнайте, сможете ли получить его выЕщё 183 новостей

В связи с поступающими запросами о порядке перечисления новой единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет Минтруд разъясняет.

При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей.

Оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены получателями.

Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты. Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Таким образом, осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом.

Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось.

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