Как и где можно будет увидеть парад планет 4 июля 2020 года. На кого парад планет повлияет негативно?

Последний подобный парад, когда планеты все планеты солнечной системы выстроились в один ряд и стали видимыми с Земли, состоялся в 2002 году. Следующий ожидается 4 июля 2020 года, после чего подобного явления следует ожидать только в 2022 году.

Парад планет — специфическое явление в мире астрономии. Специалисты отмечают, что официально данного понятия не существует

Как и где можно будет увидеть парад планет 4 июля 2020 года

Специалисты в области астрономии рассказали, где и когда можно будет увидеть парад планет 4 июля 2020 года. Астрологи в свою очередь поделились прогнозами и рассказали, как будет ощущаться необычное явление для разных знаков зодиака, и кому стоит остерегаться.

Что такое парад планет: специфика явления

Парад планет — специфическое явление в мире астрономии. Специалисты отмечают, что официально данного понятия не существует, однако оно широко распространено в народе и используется специалистами других сфер, в частности астрологами, для обозначения специфики влияния и характера небесной планетной активности.

Специфика явления заключается в том, что несколько планет выстраиваются в одну линию, однако это могут наблюдать визуально только жители некоторых стран. На самом деле планеты никогда не выстраиваются в одну линию, так как в космическом пространстве их расположение никак не связано.

Согласно наблюдениям специалистов, подобные явления делятся на два типа: когда в ряд выстраиваются 3 планеты, и когда это происходит сразу с 5. Первый случай встречается не чаще двух раз в год, второй, по последним подсчётам, случается раз в 19-20 лет. Иногда замечается промежуточный результат, когда в ряд выстраиваются 4 планеты, такое может происходить только один раз в год.

Последний подобный парад, когда планеты все планеты солнечной системы выстроились в один ряд и стали видимыми с Земли, состоялся в 2002 году. Следующий ожидается 4 июля 2020 года, после чего подобного явления следует ожидать только в 2022 году

Где и когда можно будет увидеть парад планет 4 июля

Появляться планеты будут постепенно, пока не станут все не станут видимыми, в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Уран и Нептун. А последними в зоне видимости появятся Юпитер и Сатурн. Плутон, который является предметом спора многих специалистов, тоже покажется, но ненадолго.

Так как парад планет будет проходить на протяжении всего месяца, а фактически они не выстраиваются в одну линию, наблюдать их в небе одновременно практически невозможно.

Большинство планет будет видно в странах Европы и США днём, а именно Меркурий, Сатурн, Марс и Юпитер. Венеру смогут наблюдать жители центральной России утром, в то время как Уран и Нептун будут доступны для жителей восточных районов. Точного времени астрономы назвать не могут, так как этот процесс занимает время, а движение планет не поддаются формулам и вычислениям.

Лучше всего наблюдать парад планет в России смогут жители Камчатки и Сибири. Однако, чтобы увидеть необычное явление, необходимо в течение двух недель наблюдать за небом. По прогнозам астрономов, приблизительное количество планет, которое можно будет наблюдать одновременно, не более трёх.

На кого из знаков зодиака парад планет окажет негативное влияние: прогноз астрологов

Для астрологи парад планет не менее значимое явление, чем для астрономии. Любая активность планет влияет на знаков зодиака, а энергия подобной силы окажет ощутимое воздействие. Для большинства знаков эффект будет продолжительное влияние, однако тем, кому стоит остерегаться, астрологи дали свои рекомендации.

Опытный астролог Павел Глоба предостерегает Овнов, так как они могут чувствовать недомогание и упадок сил. Астролог рекомендует избегать серьезной работы и отстраниться от общения с неприятными людьми, так как они могут негативно воздействовать на энергетический баланс.

Представителям стихии Воды, по мнению астрологов, период выстраивания планет дастся сложнее всех, так как представители этой стихии считаются чувствительными к космической активности различного характера. Особенно негативные последствия парада планет могут ощутить Рыбы и Скорпионы. Парад планет может вызвать повышенную раздражительность и конфликтность.

Раки смогут перебороть негативное воздействие и использовать его в своих целях, чтобы провести день более продуктивно и благоприятно для карьеры и развития. В личных отношениях может быть напряжение, однако компромисс поможет его устранить.

Источник: http://rsute.ru