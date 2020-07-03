Пациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

В ответ на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня, 2 июля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, где лежат пациенты с коронавирусом и без него в ЦГБ Бердска.
— Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 в БЦГБ определен один этаж больничного корпуса. Пациенты госпитализируются в одну или двухместные палаты в соответствии с их статусом. Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса БЦГБ по адресу: ул. Попова 10/2, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Таким образом, пациенты с подозрением на коронавирус и с подтвержденной коронавирусной инфекцией располагаются на одном этаже или даже в одной палате, что существенно увеличивает риск заражения.
Как происходит разделение по статусу? по цвету штанов? или как? Очень хочется этот момент уточнить! Лечение происходит по системе ОМС, там нет понятия разделения на статус....
Лекарства выделяются тоже в зависимости от статуса.