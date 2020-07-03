«Он больше, чем яйцо»: Мощный град обрушился на людей, машины и урожай в Красноярском крае

15:59
03.07.2020
Фото: ТВК6
Водители рассказывают, что от града на машинах остались вмятины. В некоторых местах он был такой силы, что даже разбил окна. А дачникам град перебил весь урожай и теплицы.
Град размером с куриное яйцо выпал в Шарыпове. Местные жители поделились кадрами природного явления.
Вечером 2 июля на Шарыпово обрушился крупный град – местные жители сравнивают его с яйцом и спичечным коробком. А некоторые градины превышают даже эти размеры.
Водители рассказывают, что от града на машинах остались вмятины. В некоторых местах он был такой силы, что даже разбил окна. А дачникам град перебил весь урожай и теплицы.
Напомним, ранее в Красноярске была сильная гроза. Подписчики «ТВК Красноярск» поделились впечатляющими кадрами с молниями в разных частях города.
Источник: tvk6
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