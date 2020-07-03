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«Он больше, чем яйцо»: Мощный град обрушился на людей, машины и урожай в Красноярском крае

15:59 03.07.2020 Фото: ТВК6
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Водители рассказывают, что от града на машинах остались вмятины. В некоторых местах он был такой силы, что даже разбил окна. А дачникам град перебил весь урожай и теплицы.

«Он больше, чем яйцо»: Мощный град обрушился на людей, машины и урожай в Красноярском крае
«Некоторые градины доходили размером больше спичечного коробка», – говорят жители города

Град размером с куриное яйцо выпал в Шарыпове. Местные жители поделились кадрами природного явления.

Вечером 2 июля на Шарыпово обрушился крупный град – местные жители сравнивают его с яйцом и спичечным коробком. А некоторые градины превышают даже эти размеры.

«Он больше, чем яйцо»: Мощный град обрушился на людей, машины и урожай в Красноярском крае
«От ударов градин во многих автомобилях, стоящих на улице выбило стекла, повредило внешнюю обшивку. Так же град прошелся по деревьям и тем людям, которые не успели укрыться. Итоги “работы” града станут известны позже», – поделилась подписчица «ТВК Красноярск»

Водители рассказывают, что от града на машинах остались вмятины. В некоторых местах он был такой силы, что даже разбил окна. А дачникам град перебил весь урожай и теплицы.

Напомним, ранее в Красноярске была сильная гроза. Подписчики «ТВК Красноярск» поделились впечатляющими кадрами с молниями в разных частях города.

Источник: tvk6

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