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Умирала от температуры: Еле живую после пневмонии выписали с больничного пациентку ЦГБ Бердска

17:15 03.07.2020, Галина Панчева Фото: publicdomainpictures.net
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Болезнь у бердчанки ушла — показали снимки. Несмотря на слабость ее выписали. Тест на коронавирус так и не сделали.

Умирала от температуры: Еле живую после пневмонии выписали с больничного пациентку ЦГБ Бердска
Врач сказала пациентке, что та еще долго будет испытывать слабость после перенесенной болезни
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Умирала от температуры: Еле живую после пневмонии выписали с больничного пациентку ЦГБ Бердска

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Догуливает отпуск, чтобы прийти в себя после перенесенной пневмонии жительница Бердска Елена Александровна. С больничного ее выписали несмотря на ее слабое состояние.

— Состояние у меня не очень, а врач мне сказал, мол, что вы хотели, будет еще слабость, набирайтесь дома сил. Хотя с завтрашнего дня должна приступить к работе. Но получилось, что я была в отпуске, когда пошла на больничный. Отпуск продлили. Мне теперь 13 июля на работу выходить. Тест на коронавирус так и не сделали. Мне еще ставят аритмию, спросила , можно ли мне хотя бы для себя сделать ЭКГ. Доктор ответила, что только по показаниям. Все только по показаниям — по каким, непонятно. Так что меня выписали. Весело. Мне все еще плохо. Я иду и возле каждой лавочки останавливаюсь. А мне врач говорит, что слабость еще долго будет, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 2 июля Елена.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 40-летняя бердчанка Елена Александровна восемь дней пролежала с температурой 38, прежде чем у нее нашли признаки пневмонии и начали лечить от нее. В самом начале ей поставили диагноз «трахеит». Назначенные врачом антибиотики не помогали. Бердчанка настояла на том, чтобы ей сделали анализы крови и мочи. Они не показали никаких отклонений. На приеме у терапевта ей назначили сделать снимок легких, который показал бронхит. Лечение продолжили, но оно не помогало. В итоге, врач при очередном осмотре сказала, что у пациентки бронхит перерос в пневмонию. Назначила новое лечение. Елене стало лучше. Бердчанка была удивлена, что при ее заболевании, когда бушует «ковид», никто не взял тест на инфекцию. После усиленного курса уколов, бердчанка сделал повторный снимок — пневмония ушла. Но осталась очень сильная слабость.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.
Алла Николаевна отметила, что данные вопросы нужно решать через медицинская часть. Все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, осматриваются врачом и выставляется диагноз.

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От редакции

Вам приходилось долечиваться после больничного?

Аноним, 03 июля 2020 17:33
Я как думаю, что Алле Николаевне сказали, что если заболеваемость не будет укладываться в статистику, то с вещами на выход.
Аноним, 03 июля 2020 18:25
И после всех фактов Администрация больницы еще пытается себя оправдать,направляя заявления в прокуратуру о недостоверных сведениях в СМИ? Бессовестные!
Аноним, 03 июля 2020 19:00
Слабость на самом деле от применения антибиотиков, которые убивают все живое в организме. Это у всех так бывает после антибиотикотерапии.
Аноним, 03 июля 2020 19:34
Вот вам и главврач со столицы Сибирской. А сколько дифирамб ей пели по началу, а по факту такой же безинициативный назначенец как на площади

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