Пропал на реке 4-летний мальчик в Туве. Мама пила и не заметила пропажу

Вечером мать заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

В Тыве устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 4-летнего ребенка на реке

Следователи в Туве выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего ребенка, который пропал, пока его мать с сожителем пила спиртное, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

«В Республике Тыва устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 4-летнего ребенка. Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении (возможном утоплении) 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что утром в четверг мать ребенка и сожитель пили спиртное, в том числе на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Вечером мать заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

В данный момент следователи опрашивают местных жителей, провели осмотр места происшествия, ведутся поиски ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.