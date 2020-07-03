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Пропал на реке 4-летний мальчик в Туве. Мама пила и не заметила пропажу

16:15 03.07.2020 Фото: Википедия
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Вечером мать заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

Пропал на реке 4 летний мальчик в Туве. Мама пила и не заметила пропажу
В Тыве устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 4-летнего ребенка на реке

Следователи в Туве выясняют обстоятельства исчезновения четырехлетнего ребенка, который пропал, пока его мать с сожителем пила спиртное, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

«В Республике Тыва устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 4-летнего ребенка. Второго июля 2020 года около 18 часов в правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение о безвестном исчезновении (возможном утоплении) 4-летнего мальчика, которого в последний раз видели на берегу реки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что утром в четверг мать ребенка и сожитель пили спиртное, в том числе на берегу реки в местечке Алдыы-Шынаа Улуг-Хемского района республики. Вечером мать заметила отсутствие сына, однако об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

В данный момент следователи опрашивают местных жителей, провели осмотр места происшествия, ведутся поиски ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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