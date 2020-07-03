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За 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

22:11 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COV1D—19 в БЦГБ по состоянию на 30 июня привлечены врачи — 4 человека, медицинские сестры — 12 человек, младший медицинский персонал — 6 человек. На 23 июня цифры были другие.

За 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов
Увеличилось количество врачей в пульмонологии. Статьи повлияли?
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
За 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

Пациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов«Жду своего часа»: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устЕщё 23 новостиСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыПациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов«Жду своего часа»: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устЕщё 1679 новостей

22 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову, спросив, сколько врачей, медсестер и младших медицинских сотрудников работает на данный момент в пульмонологическом отделении БЦГБ Бердска.

— Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COV1D—19 в БЦГБ по состоянию на 30 июня привлечены врачи — 4 человека, медицинские сестры — 12 человек, младший медицинский персонал — 6 человек. С 01 июля года к работе с данной категорией пациентов также приступят 4 медицинских брата, — рассказал 2 июля редакции министр здравоохранения по Новосибирской области Константин Хальзов.

До этого, как сообщал министр здравоохранения, по состоянию на 23 июня в БЦГБ работало 3 врача, 8 медицинских сестер и 4 санитара, то есть количество медицинских работников увеличилось практически в два раза. Ровно вдвое увеличилось количество медицинских сестер, если учитывать 4 медбратов, которые, согласно сообщению министра, должны были выйти на работу 1 июля.

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От редакции

Как вы думаете, откуда они взяли врачей?

Аноним, 03 июля 2020 16:59
НВР:
Все врачи военнообязанные. Сейчас действует режим повышенной готовности согласно 68ФЗ и Постановлениям Губернатора. Любого врача при этом, могут перенаправить, если достаточно его знаний и умений.
Анна, 03 июля 2020 17:12
А потом скажут, вы не специалисты по инфекционным заболеваниям, выплаты не положены. Да... и если заболеете, то в магазине подхватили. Занавес.
Аноним, 03 июля 2020 18:37
Вот это оживление в болоте! Браво редакция! Браво людям,которые начали говорить о проблемах!
Аноним, 03 июля 2020 21:39
НВР:
Перенаправили, но я думаю что просто началось перекидывание людей чтобы хоть как-то прикрыть дыры в персонале. Градусников, защиты, масок, халатов и препаратов так и нет

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