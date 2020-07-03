За 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COV1D—19 в БЦГБ по состоянию на 30 июня привлечены врачи — 4 человека, медицинские сестры — 12 человек, младший медицинский персонал — 6 человек. На 23 июня цифры были другие.

Увеличилось количество врачей в пульмонологии. Статьи повлияли?

22 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову, спросив, сколько врачей, медсестер и младших медицинских сотрудников работает на данный момент в пульмонологическом отделении БЦГБ Бердска.

— Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COV1D—19 в БЦГБ по состоянию на 30 июня привлечены врачи — 4 человека, медицинские сестры — 12 человек, младший медицинский персонал — 6 человек. С 01 июля года к работе с данной категорией пациентов также приступят 4 медицинских брата, — рассказал 2 июля редакции министр здравоохранения по Новосибирской области Константин Хальзов.

До этого, как сообщал министр здравоохранения, по состоянию на 23 июня в БЦГБ работало 3 врача, 8 медицинских сестер и 4 санитара, то есть количество медицинских работников увеличилось практически в два раза. Ровно вдвое увеличилось количество медицинских сестер, если учитывать 4 медбратов, которые, согласно сообщению министра, должны были выйти на работу 1 июля.