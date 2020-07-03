7 июля 2020 — Рождество Иоанна Предтечи: что нужно сделать в этот день, какие молитвы читать

Это великий праздник. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Рождество Иоанна Предтечи — непереходящий праздник

Название праздника Рождества Иоанна Предтечи

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – так полностью называется праздник.

Рождество Иоанна Предтечи — это один из великих праздников. Великие праздники по значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. Рождество Иоанна Крестителя отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Когда празднуется Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи — непереходящий праздник. Он отмечается 7 июля (24 июня по старому стилю).

История жизни Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11).

Иоанн Предтеча жил примерно с 6—2 года до н. э. до 30 года н. э. Будущий великий пророк родился в семье праведных Захарии и Елизаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.

Иоанн был последним пророков среди множества праведников, предсказывавших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — потому что он пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем — потому что он крестил Спасителя в Иордане.

Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне — готовился к своему служению постом и молитвой. Носил грубую одежду, питался одними медом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-22).

Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после Рождества Христова приказал убить всех вифлеемских младенцев) заключил пророка в темницу за то, что тот обличал его преступном браке с Иродиадой. На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады Саломея танцевала для Ирода, и в награду за танец мать подговорила ее попросить у царя смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея принесла ее на блюде Иродиаде. В память об этом установлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

События Рождества Иоанна Предтечи

В Евангелии от Луки мы читаем чудесную историю зачатия Иоанна Предтечи. Архангел Гавриил явился его отцу — иудейскому священнику Захарии, когда тот служил в Иерусалимском храме. И возвестил ему рождение сына:

«Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». (Лк 1:13-17).

Захария не поверил ангелу: ведь они с Елизаветой были уже пожилыми людьми и к тому же бесплодны. За недоверие Архангел покарал его немотой.

Елизавета была родственницей Девы Марии. Мария пришла навестить беременную Елизавету, и, «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк 1:41).

Как пишет евангелист Лука, Иоанн Предтеча родился на полгода раньше Иисуса. На восьмой день, по закону Моисееву, совершилось его обрезание. Мать назвала сына Иоанном, и это очень удивило родственников: никто в роду не носил это имя. Но Захария, который все еще был нем, взял дощечку и написал: «Иоанн имя ему». В тот же момент священник снова обрел дар речи и сразу стал прославлять Господа и говорить о том, что его сын предскажет приход Мессии всему иудейскому народу.

После Рождества Иисуса Христа царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в городе Вифлееме. Узнав об этом, мать Иоанна Предтечи Елизавета убежала со своим сыном в пустыню. Как говорит легенда, Захария остался в Иерусалиме: он должен был исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов — хотел выяснить, где прячется Елизавета с младенцем. Захария не выдал тайны, и его убили прямо в храме.

По преданию, праведная Елизавета жила в пустыне вместе с сыном. После ее смерти Иоанн поводил свои дни в молитве и посте, так пророк готовил себя к проповеди о пришествии Мессии — Спасителя.

Молитвы Рождества Иоанна Предтечи

Тропарь Рождеству Иоанна Предтечи

глас 4-й Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Перевод:

Пророк и Предтеча пришествия Христова, мы, с любовью почитающие тебя, недоумеваем, как достойно восхвалить тебя: ибо бесплодие родившей и немота отца разрешились преславным и святым твоим рождением, и о воплощении Сына Божия миру возвещается.

Кондак Рождеству Иоанна Предтечи

глас 3-й Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча.

Перевод:

Прежде неплодная ныне Христова Предтечу рождает, и он — исполнение всех пророчеств: ибо, возложив руку во Иордане на Того, Кого пророки предвозвестили, явился пророком Слова Божия, проповедником и вместе с тем Предтечею.

Величание Рождеству Иоанна Предтечи

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.

Перевод:

Прославляем тебя, Предтеча Спасителя Иоанн, и почитаем преславное Твое рождение от неплодной матери твоей.

Иконография Рождества Иоанна Предтечи

Самая первая из сохранившихся икон Рождества Иоанна Крестителя найдена на фресках Софийской церкви в Охриде, написана она в середине XI века.

В эпоху Византии иконографический сюжет праздника был главным в цикле детства Иоанна Предтечи. Иконописцы изображали праведную Елизаветой лежащей на ложе. В сюжет также включили евангельский эпизод «Наречение имени Иоанна Захарией».

В XIV веке на иконах Рождества Иоанна Крестителя стали появляться бытовые детали: изображение стола с яствами рядом с постелью Елизаветы, сцена «Укачивание младенца». В XVI – XVII веках рождество пророка стало также частью его житийных циклов.

Народные традиции празднования Рождества Иоанна Предтечи — Иван Купала

Иван Купала — языческий славянский праздник — в народном сознании был тесно переплетен с Рождеством Иоанна Предтечи. Русская Православная Церковь всегда с осуждением относилась к языческим элементам, который люди привносили в этот праздник, но многие традиции и обряды оказались очень живучими.

Десница Иоанна Крестителя

Десница Иоанна Крестителя — это христианская святыня, которая хранится в Цетиньском монастыре в Черногории. Десница — это правая рука пророка. По преданию, Иоанн Предтеча возложил десницу на голову Спасителя, когда крестил Его в водах реки Иордан.

История этой святыни идет от апостола Луки, который, как говорит церковное предание, забрал ее из Севастии и перенес в свою родную Антиохию в дар местной христианской общине. После того, как в X веке Антиохия пала, десницу переправили в Халкидон, а затем в Константинополь. Когда Константинополь захватили турки — было это в 1453 году, реликвия отправилась на остров Родос. Когда турки в 1522 году захватили Родос, святыню перевезли в Мальту.

Спустя почти три века, 1799 году, Мальтийский орден передал десницу Иоанна Крестителя в Россию. После Октябрьской революции святыню вывезли за пределы страны, и до 1993 года она считалась утраченной. Позже выяснилось, что в 1951 году югославские чекисты реквизировали десницу в хранилище государственного исторического музея в Цетинье. И уже в 90-х годах XX века ее обнаружили в Цетиньском монастыре в Черногории.

Храм Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне

Храм Рождества святого Иоанна Предтечи на Пресне находится в Пресненском районе Москвы, по адресу: Малый Предтеченский переулок, дом 2. У этой церкви удивительная история. Она была построена на месте, где проводились древние языческие обряды, связанные со славянским праздником Ивана Купалы. Возведение храма было своего рода миссионерством — москвичей стремились просветить светом Христовым.

В XVIII веке здесь одно время располагался духовный центр грузинской диаспоры в России и была кафедра грузинского митрополита.

В советские годы церковь была открыта, благодаря этому в ней сохранились многие иконы и фрески XVII-XVIII веков. В конце XIX столетия здесь работал великий художник Виктор Васнецов. К сожалению, почти все его фрески потом закрыли слоями краски. И только в 2007 году реставраторы произвели консервацию работ мастера.

Слово Митрополита Сурожского Антония об Иоанне Предтече

Слово митрополита Сурожского Антония, произнесенное за всенощной 1 июня 1968 г. в храме святого Иоанна Предтечи, что на Красной Пресне (Москва).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа

Хочу сказать вам несколько слов о святом, который является покровителем этого храма.

По свидетельству Господню, никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия о нем, действительно захватывает дух. Но не только дух захватывает — видишь в нем человека, который сумел так беспредельно, так неограниченно быть преданным своему Богу и своему земному призванию, и который может послужить каждому из нас примером и образом; потому что каждый из нас в каком-то смысле по отношению к тем, кто его окружает, является так часто предтечей Господним, является тем, кого Господь послал впереди Себя, чтобы принести людям слово и образ жизни, который приготовил бы их понять Христа, принять Христа. И когда нашей жизнью мы посрамляем наше свидетельство, когда, глядя на нас, люди перестают верить и в наши слова, и в слова Христовы, то мы берем на себя страшную ответственность. Мы не только сами живем в суд себе и в осуждение, но мы других не влечем за собой туда, куда мы призваны их вести: к радости, к той радости, которой Господь нам оставил залог и которой никто не может отнять, но которой никто, кроме Господа, не может дать.

Вспомним несколько из тех выражений, которые употреблены Христом или Евангелием по отношению к Крестителю Иоанну. Первое, что мы о нем слышим, это то, что он — глас вопиющего в пустыне. Пустыня — это не только место ненаселенное, это место, где пусто; и так часто в человеческом сердце пусто, в человеческой жизни пусто. Не только нет содержания вечного, но нет вообще такого содержания, которым можно было бы жить. И в этом отношении мы окружены — все — людской пустыней. И вот, в этой пустыне и мы призваны, подобно Крестителю, свидетельствовать.

Свидетельство Иоанна Крестителя не началось словами. Раньше чем вернуться к людям и говорить, раньше чем властно требовать от них, чтобы они стали достойны своего звания человека, он сам удалился в голую, жаркую пустыню и остался один с самим собой, лицом к лицу с самим собой перед очами Божиими. Иногда и нам приходится остаться в таком одиночестве. Бывает это, когда нас оставят ближние, когда сделается вокруг нас пусто. Бывает это, когда нас тронет болезнь, и тогда, как бы ни были мы окружены заботой, мы чувствуем, что мы одиноки, потому что мы стоим теперь перед лицом жизни и смерти, там, где каждый человек один за себя будет решать вопрос жизни и смерти, не только временной, но и вечной. Бывает, что мы удалимся сами, для того чтобы прийти в себя, — и тогда мы знаем, как трудно бывает остаться одному с самим собой, если к этому не привык. Делается боязно; тогда открывается перед нашим собственным взором внутренняя наша пустота, и в эту пустоту, в эту пустыню нам надлежит войти. Там будет одиноко, там будет пусто, там будет трудно жить, но только если мы сумеем жить в этой пустыне, с Богом Одним, сможем мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога, и способными, победив себя, победить все.

И вот Иоанн в течение свыше тридцати лет пребывал в пустыне, боролся со своим сердцем, боролся со своей жизнью, и вышел на проповедь, и засвидетельствован Богом как величайший, но не только. Евангелие нам называет его не пророком, а гласом. Он так сроднился с волей Божией, так стал един с тем животворным словом, которое ему надлежит произнести для спасения людей, для пробуждения людей, для того, чтобы в них тоже воссияла жизнь, возродилась радость, что он — только голос. Это уже не человек, который говорит, это Бог вещает его гласом. Так говорили святые. Один из подвижников Афона, не так давно умерший — всего лишь тридцать лет тому назад — говорил: «Святые от себя не говорят; они говорят от Бога, и только». Иоанн отверг все земное для того, чтобы принадлежать Богу, и Господь его вернул к этой земле, Господь не оставил его в далекой пустыне. Господь, когда стал с Иоанном неразлучным, послал его к людям, чтобы и другие люди зажили той жизнью, которую познал Иоанн.

И вот ставится вопрос перед каждым из нас: есть ли во мне такая жизнь, которой я могу зажечь другого человека? Где эта жизнь во мне? Когда меня люди встречают, загораются ли они? Когда люди меня слышат, трепещет ли их сердце? Как Евангелие говорит о спутниках Эммаусских: «Горело сердце в них». Когда люди видят нашу жизнь, разве они говорят о нас, как говорили о первых христианах: «Как они друг друга любят!» Разве слыша, видя нас, люди дивятся тому, что у нас есть что-то, чего ни у кого нет? А если это так, то мы не пошли даже путем предшественника, мы не готовы принести Христа людям, мы не готовы даже проложить Ему дорожку, чтобы Он нашел как-то путь Себе. А мы призваны быть теми, кто готовит радость людям, радость встречи с Богом, радость, которой никогда не будет конца и которой никто, ничто не может отнять. Почему это так? Да потому что мы хотим жить на своих правах, мы хотим жить для себя, мы не хотим сходить на нет.

А вот что говорит Евангелие о Иоанне Крестителе:

«Свидетельствуя перед людьми о том, кто он сам есть, Креститель говорит: мне надо умаляться, на нет сходить, для того чтобы Он вырос в полную меру… Сам он — только предтеча, он должен открыть дверь и отойти, так, чтобы о нем больше не вспомнили люди, вдруг увидев Христа и все забыв в этой радости».

Сходить на нет, приготовив путь Господень… Кто из нас это умеет делать? Кто из нас, оживив чью-нибудь душу хотя бы добрым словом, не хочет остаться в этой радости взаимного общения? Кто, сказав животворное слово, иногда нечаянно, когда Господь нам дает, не хочет, чтобы вспомнили и никогда не забыли, что было сказано это слово именно им?

Креститель о себе еще говорит: «Я — друг жениха».

Что это за друг жениха? В древности еврейской, как и языческой, у жениха был друг, который заботился обо всем для брака, и который после совершения брака приводил к брачной комнате невесту и жениха, оставался за дверью и сторожил, чтобы никто не прервал их глубокой, таинственной встречи в дивной брачной любви. Он был другом, потому что умел остаться за дверью, остаться за пределом. Радость его была совершенна тем, что радость жениха и невесты теперь была совершенна, они остались вдвоем, и он был защитником этой встречи. Еще скажу: кто из нас умеет так поступить с чужой радостью? Все сделать, чтобы эта радость случилась, все сделать, чтобы она воссияла вечным светом, и отойти, уберечь ее, охранить ее, и остаться забытым за закрытой дверью.

Вот еще образ о нем, последний образ.

Его умаление, его схождение на нет дошло почти до предела. Он взят в тюрьму за правдивое, честное слово. Христос остался на свободе, Он проповедует, к Нему перешли ученики Иоанновы, Он окружен Своими учениками, Он вырос в полную меру Своего земного призвания. Иоанн знает, что на него идет смерть, что из тюрьмы он не выйдет, и вдруг его охватывает сомнение. Он посылает двух своих учеников ко Христу, спросить Его, он, который на берегу Иордана реки перед всеми засвидетельствовал, Кто грядущий Христос, он посылает двух своих учеников ко Христу, спросить: «Ты ли Тот, которого мы ожидали, или нам ожидать другого?..» Иначе сказать: «Ты ли на самом деле Тот, о Котором я принес свое свидетельство, или я ошибся?..» Если он ошибся, то напрасно он погубил юные годы в пустыне, напрасно он выходил к людям, напрасно он теперь в тюрьме, напрасно он умрет, напрасно все. Напрасно даже то свидетельство, которое он принес Христу, и он обманут Самим Богом. И колеблется самая сильная душа, которая когда-либо была на земле. И Христос не отвечает ему. Христос не отнимает у него полноты подвига веры и подвига верности до конца. Вопрошающим Его ученикам Христос говорит: «Скажите Иоанну, что вы видите, — слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют; блажен тот, кто не соблазнится о Мне…» Слова, когда-то, столетиями до этого, написанные пророком Исаией; и ученики возвращаются с этим словом.

Остается Иоанну войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос: когда он был в пустыне один перед лицом Божиим, правда это была или внутренняя ложь? Когда он вышел из пустыни проповедовать и потрясал людей, обновлял их жизнь, приводил их к новой жизни, к новизне, к весне духовной — правда это была или нет? Когда он увидел Христа и прозрел в Нем Грядущего — правда это была или нет?.. И Иоанн умер в вере и в безусловной верности.

Как часто бывает, что колеблется наша душа, что после того, как мы сделали все, что должны были сделать, сказали доброе слово, правдивое слово, сделали все, что только мы могли, для того чтобы другой человек ожил радостью, и воскрес душой, и начал жить весенней жизнью вечности, вдруг находит колебание. Устала душа, меркнет жизнь, клонится наша глава к земле… Стоило ли все это делать? Я не вижу плода, я не знаю, что будет, а погубил-то я столько сил, столько надежды, столько веры, столько любви. Стоило ли все это делать?..

И Господь нам не отвечает на это свидетельством успеха. Он нам говорит:

«Достаточно того, что все это было правда, что все это было добро, достаточно тебе того, что ты сделал то, что надо было. В этом — все».

И вот, перед каждым из нас стоит этот образ Крестителя. Каждый из нас друг ко другу, к каждому другому, послан как предтеча, чтобы сказать слово настолько чистое, настолько свободное от себя самого, от себялюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово мелким, пустым, ничтожным, гнилым. Делаем ли мы это с готовностью сойти на нет, только бы из этого человека вырос живой человек, невеста вечной жизни?.. А когда все это сделано, готов ли я сказать с радостью: «Да, пусть свершится последнее, пусть и не вспомнят обо мне, пусть жених и невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь в ничто?..» Готовы ли мы на это? Если нет — как слаба наша любовь даже к тем, кого мы любим! А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, безразличны?.. Вот будем часто, часто вглядываться в этот величественный, но человеческий образ Крестителя, и будем учиться, как живет настоящий, цельный человек, и попробуем хоть в малом так прожить, изо всех сил, даже если их немного, но без остатка, до последней капли нашей живой силы.

Аминь.

Источник: Фома