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За работу с больными COVID-19 за апрель и май получили 1,6 млн выплат от Путина медики Бердска, заявил министр Хальзов

22:04 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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В апреле — 51 сотрудник БЦГБ, в мае — 83 человека. Общая сумма выплат за апрель и май составила 698 372 рубля. За особо важные работ с пациентами, с подтвержденным COVID-19, в апреле выплаты получили 9 сотрудников БЦГБ, в мае — 15. Сумма — 943 750 рублей.

За работу с больными COVID 19 за апрель и май получили 1,6 млн выплат от Путина медики Бердска, заявил министр Хальзов
Стимулирующие выплаты на сумму около миллиона рублей получили 158 врачей
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
За работу с больными COVID 19 за апрель и май получили 1,6 млн выплат от Путина медики Бердска, заявил министр Хальзов

Пациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов«Жду своего часа»: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устЕщё 23 новостиСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыПациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов«Жду своего часа»: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устЕщё 1679 новостей

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» 22 июня задала вопрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову о стимулирующих выплатах врачам, работающим с коронавирусными больными. 2 июля в редакцию пришел ответ.

— В апреле выплаты на основании работы с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него, получил 51 сотрудник БЦГБ, в мае — 83 человека. Общая сумма выплат за апрель и май составила 698 372 рубля. На основании особо важных работ с пациентами, с подтвержденным COVID-19 в апреле выплаты получили 9 сотрудников БЦГБ, в мае — 15. Общая сумма выплат — 943 750 рублей, — рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» Константин Хальзов.

В таком случае, по словам министра, выплаты в размере 943 750 рублей за апрель и май получили 158 медицинских работников БЦГБ, что значит, что в среднем каждый из них должен был получить по 3 тысячи рублей в месяц дополнительно. Однако по указу президента №484 и №415, на которые ссылается министр здравоохранения, врачи получают почти в 2 раза больше, чем медсестры. Так сколько же в месяц получили медсестры, работавшие с пациентами, больными коронавирусом? Указ №484 обеспечивает стимулирующие выплаты тем медикам, которые работают или работали с больными с подтвержденным коронавирусом, по этому указу выплаты получили 24 работника.

Также напомним, что по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в пульмонологическом отделении бердской центральной городской больницы по состоянию на 23 июня работало всего 15 медицинских работников, а в другие больницы, кроме пульмонологического отделения БЦГБ, больные с подтвержденным коронавирусом не поступали.

От редакции: Это ответы на запросы, которые мы высылали ранее, до публикаций про ситуацию в пульмонологии. 

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От редакции

На 158 медиков - много или мало?

Аноним, 03 июля 2020 21:51
НВР:
Вы же умные люди и сами можете все посчитать. 158 человек должны в среднем получить по 25000. Итого должно быть выплачено почти 4 миллиона. А выплачено меньше одного. Ситуация с выплатами как говориться на лицо. Про выплаты говорилось в статьях и ранее. Медсестра вместо 25000 получила 3000. А как же указ о том что суммы не делятся. Если хоть один день проработать с ковидным больным. Но у нас, по словам главврача, нет таких, и с ними никто не работает. И это надо ещё уточнить не входит ли в эти выплаты зарплата? А то совсем треш получается
Аноним, 03 июля 2020 21:55
Мало, должны были платить больше. Вроде Пктин обещал врачам пр 80 тыс.

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