За работу с больными COVID-19 за апрель и май получили 1,6 млн выплат от Путина медики Бердска, заявил министр Хальзов

В апреле — 51 сотрудник БЦГБ, в мае — 83 человека. Общая сумма выплат за апрель и май составила 698 372 рубля. За особо важные работ с пациентами, с подтвержденным COVID-19, в апреле выплаты получили 9 сотрудников БЦГБ, в мае — 15. Сумма — 943 750 рублей.

Стимулирующие выплаты на сумму около миллиона рублей получили 158 врачей

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» 22 июня задала вопрос министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову о стимулирующих выплатах врачам, работающим с коронавирусными больными. 2 июля в редакцию пришел ответ.

— В апреле выплаты на основании работы с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него, получил 51 сотрудник БЦГБ, в мае — 83 человека. Общая сумма выплат за апрель и май составила 698 372 рубля. На основании особо важных работ с пациентами, с подтвержденным COVID-19 в апреле выплаты получили 9 сотрудников БЦГБ, в мае — 15. Общая сумма выплат — 943 750 рублей, — рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» Константин Хальзов.

В таком случае, по словам министра, выплаты в размере 943 750 рублей за апрель и май получили 158 медицинских работников БЦГБ, что значит, что в среднем каждый из них должен был получить по 3 тысячи рублей в месяц дополнительно. Однако по указу президента №484 и №415, на которые ссылается министр здравоохранения, врачи получают почти в 2 раза больше, чем медсестры. Так сколько же в месяц получили медсестры, работавшие с пациентами, больными коронавирусом? Указ №484 обеспечивает стимулирующие выплаты тем медикам, которые работают или работали с больными с подтвержденным коронавирусом, по этому указу выплаты получили 24 работника.

Также напомним, что по словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в пульмонологическом отделении бердской центральной городской больницы по состоянию на 23 июня работало всего 15 медицинских работников, а в другие больницы, кроме пульмонологического отделения БЦГБ, больные с подтвержденным коронавирусом не поступали.

От редакции: Это ответы на запросы, которые мы высылали ранее, до публикаций про ситуацию в пульмонологии.