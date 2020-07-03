03.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Скончались 176 россиян от COVID-19 за сутки на 3 июля. Жертв коронавируса уже 9 859

15:52 03.07.2020 Фото: Pixabay
0

Всего в стране, по данным оперативного штаба, выявлены 667 883 случая коронавируса, из которых 437 893 человек выздоровели.

Скончались 176 россиян от COVID 19 за сутки на 3 июля. Жертв коронавируса уже 9 859
32,5% из них не имели клинических проявлений болезни
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Скончались 176 россиян от COVID 19 за сутки на 3 июля. Жертв коронавируса уже 9 859

За 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр ХальзовНе скрывают данные о зараженных COVID-19 в ЦГБ Бердска, заявил Минздрав Новосибирской областиЕщё 20 новостей

В России за последние сутки выявили более 6,7 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что 32,5% из них не имели клинических проявлений болезни.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (659), Подмосковье (298), ХМАО (270), Санкт-Петербурге (263), Иркутской (249), Нижегородской (229) и Свердловской (227) областях.

Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 8 915 пациента, 176 скончались в результате осложнений.

Всего в стране, по данным оперативного штаба, выявлены 667 883 случая коронавируса, из которых 437 893 человек выздоровели, 9 859 – умерли.

В Москве с начала пандемии зафиксировано самое большое число случаев заражения – 223 530.

Утром в пятницу радио Sputnik сообщило, что немецкий вирусолог исключил вторую волну коронавируса.

Источник: Радио Спутник

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следите за сводками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов
16:46 03-07-2020
За 7 дней вдвое увеличилось число медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов
БердскКакую улицу отремонтируют по "Народному бюджету", пока не решила власть. Список убитых дорог Бердска
16:45 03-07-2020
Какую улицу отремонтируют по
БердскНевеста в платье цвета пыльной розы вышла замуж в пандемию коронавируса в Бердске. Cмотрите видео
16:30 03-07-2020
Невеста в платье цвета пыльной розы вышла замуж в пандемию коронавируса в Бердске. Cмотрите видео
Кто нас видит, когда вокруг никого, вечный вопрос человека
16:26 03-07-2020
Кто нас видит, когда вокруг никого, вечный вопрос человека
7 июля 2020 - Рождество Иоанна Предтечи: что нужно сделать в этот день, какие молитвы читать
16:23 03-07-2020
7 июля 2020 - Рождество Иоанна Предтечи: что нужно сделать в этот день, какие молитвы читать
Пропал на реке 4-летний мальчик в Туве. Мама пила и не заметила пропажу
16:15 03-07-2020
Пропал на реке 4-летний мальчик в Туве. Мама пила и не заметила пропажу
Население Казахстана перекредитовано: мнение экспертов
16:07 03-07-2020
Население Казахстана перекредитовано: мнение экспертов
Оформление ИП: преимущества и недостатки
16:05 03-07-2020
Оформление ИП: преимущества и недостатки
Услуги системы бронирования отелей
16:02 03-07-2020
Услуги системы бронирования отелей
Стали чаще покупать подержанные автомобили за 453 тыс. рублей жители Новосибирской области
16:00 03-07-2020
Стали чаще покупать подержанные автомобили за 453 тыс. рублей жители Новосибирской области