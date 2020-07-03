Скончались 176 россиян от COVID-19 за сутки на 3 июля. Жертв коронавируса уже 9 859

Всего в стране, по данным оперативного штаба, выявлены 667 883 случая коронавируса, из которых 437 893 человек выздоровели.

32,5% из них не имели клинических проявлений болезни

В России за последние сутки выявили более 6,7 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что 32,5% из них не имели клинических проявлений болезни.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (659), Подмосковье (298), ХМАО (270), Санкт-Петербурге (263), Иркутской (249), Нижегородской (229) и Свердловской (227) областях.

Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 8 915 пациента, 176 скончались в результате осложнений.

Всего в стране, по данным оперативного штаба, выявлены 667 883 случая коронавируса, из которых 437 893 человек выздоровели, 9 859 – умерли.

В Москве с начала пандемии зафиксировано самое большое число случаев заражения – 223 530.

Утром в пятницу радио Sputnik сообщило, что немецкий вирусолог исключил вторую волну коронавируса.

Источник: Радио Спутник