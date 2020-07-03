Оформление ИП: преимущества и недостатки

Введение предпринимательской деятельности на законных основаниях – это достаточно легкая и несложная процедура. Про особенности регистрация ип можно детально узнать непосредственно на сайте.
Особенности процедуры
Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью с возможностью дальнейшей прибыли, без оформления юридического лица.
На статус индивидуального предпринимателя могут рассчитывать люди, соответствующие следующим требованиям:
1 Возраст от 18 лет и полная дееспособность.
2 Иностранные граждане, проживающие в Российской Федерации.
3 Подростки, достигшие 16 лет, но при согласии опекунов или родителей.
Сейчас многие предприниматели оформляют именно статус индивидуального предпринимателя. Этот статус позволяет вести легальную предпринимательскую деятельность, без претензий со стороны государства.
К основным достоинствам ИП относят:
1 Легальное ведение предпринимательской деятельности. После оформления статуса, у налоговой службы не будет возникать вопросов о финансовых поступлениях. Вся деятельность соответствует законодательству РФ.
2 Новые возможности. Индивидуальный предприниматель сможет проводить различные операции, связанные с крупными денежными средствами.
Однако, у нового статуса также есть и свои недостатки:
1 При оформлении банкротства ИП, суд вправе наложить арест на все имущество.
2 Индивидуальный предприниматель обязан вносить регулярные социальные выплаты в государственные структуры, даже в тот момент, когда прибыль с предпринимательской деятельности идет на убыток.
3 Статус индивидуального предпринимателя может получить только один человек. Из-за этого, если открывать дело будут двое и больше человек, то придется оформлять ООО или другой юридический статус.