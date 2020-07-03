Оформление ИП: преимущества и недостатки

Многие жители России часто задумываются о том, чтобы открыть свое собственное дело.

Введение предпринимательской деятельности на законных основаниях – это достаточно легкая и несложная процедура. Про особенности регистрация ип можно детально узнать непосредственно на сайте.

Особенности процедуры

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью с возможностью дальнейшей прибыли, без оформления юридического лица.

На статус индивидуального предпринимателя могут рассчитывать люди, соответствующие следующим требованиям:

1 Возраст от 18 лет и полная дееспособность.

2 Иностранные граждане, проживающие в Российской Федерации.

3 Подростки, достигшие 16 лет, но при согласии опекунов или родителей.

Сейчас многие предприниматели оформляют именно статус индивидуального предпринимателя. Этот статус позволяет вести легальную предпринимательскую деятельность, без претензий со стороны государства.

К основным достоинствам ИП относят:

1 Легальное ведение предпринимательской деятельности. После оформления статуса, у налоговой службы не будет возникать вопросов о финансовых поступлениях. Вся деятельность соответствует законодательству РФ.

2 Новые возможности. Индивидуальный предприниматель сможет проводить различные операции, связанные с крупными денежными средствами.



3 Стаж. Предпринимательская деятельность ИП будет засчитываться в пенсионный фонд в качестве стажа.

Однако, у нового статуса также есть и свои недостатки:

1 При оформлении банкротства ИП, суд вправе наложить арест на все имущество.

2 Индивидуальный предприниматель обязан вносить регулярные социальные выплаты в государственные структуры, даже в тот момент, когда прибыль с предпринимательской деятельности идет на убыток.

3 Статус индивидуального предпринимателя может получить только один человек. Из-за этого, если открывать дело будут двое и больше человек, то придется оформлять ООО или другой юридический статус.