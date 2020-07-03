Население Казахстана перекредитовано: мнение экспертов

Сумма долга довольно внушительная и составляет в

среднем 300 тысяч тенге на одного человека. Этот уровень долговой нагрузки является оптимальным или уже можно говорить о перекредитованности населения Казахстана? Мы спросили об этом у эксперта международного финансово-аналитического сервиса Credit-10.

На сегодняшний день кредитный портфель в целом составляет 26 триллионов тенге, из которых только 25% приходится на розничные займы. Основная доля принадлежит банковским организациям, государственным или коммерческим.

Классические микрофинансовые организации имеют в своем распоряжении 290 миллиардов тенге, а те, которые

работают в режиме онлайн, например как Kaz Credit Line, – 84 миллиарда тенге.

Если брать во внимание все кредитные продукты, которыми пользуются казахстанцы, включая ипотеку и автокредит, то на одного жителя страны приходится задолженность в 1 миллион тенге. Цифра впечатляющая, особенно если сравнивать ее со средней заработной платой. Отсюда кажется, что казахстанцы перекридованы. Но нужно смотреть на ситуацию несколько глубже. Задолженность на одного человека в среднем не превышает 300 тысяч тенге.

Аргумент в пользу отсутствия перекредитованности – соотношение суммы задолженности и заработной платы. В Казахстане средняя заработная плата составляет 204 тысячи тенге, а средняя сумма долга – 300 тысяч тенге. Это вполне приемлемо. В некоторых странах ситуация обстоит гораздо хуже и соотношение этих показателей составляет один к пяти или даже к

десяти. То есть сумма долга может равняться пяти или десяти зарплатам соответственно.

Еще один неоспоримый аргумент – беззалоговые кредиты берут не только физические лица, но также представители малого и среднего бизнеса на свои предпринимательские цели. Индивидуальным предпринимателям гораздо проще оформить займ в качестве розничного клиента, поскольку так им удастся избежать бумажной волокиты. Этот факт несколько искажает

статистику и кредитная нагрузка на одного казахстанца увеличивается.

Стоит отметить, что в последнее время все больше казахстанцев оформляют небольшие займы, что называется «до зарплаты». Средний чек по ним не превышает 170 тысяч тенге. Это вполне объяснимо, поскольку в магазинах можно оформить практически все товары в рассрочку.