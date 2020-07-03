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ЗА 77,92% россиян: ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

16:49 03.07.2020 Фото: Минобороны
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.

ЗА 77,92% россиян: ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
За изменения выступили 77,92 процента проголосовавших

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в Основной закон, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК подписал итоговый протокол.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.

Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).

Источник: РИА Новости

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От редакции

Ожидаемо?

Аноним, 03 июля 2020 17:21
Удивили кота селедкой
Анон, 03 июля 2020 17:51
Диктатура...
Аноним, 03 июля 2020 19:17
Знатно сфальсифицировали! Внушает.
Аноним, 03 июля 2020 19:35
На новый уровень выходим. Фальсификат через интернет

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