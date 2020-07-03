ЗА 77,92% россиян: ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в Основной закон, передает корреспондент РИА Новости.
ЦИК подписал итоговый протокол.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).
Источник: РИА Новости