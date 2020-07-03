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Лишил сана схиигумена Сергия сана епархиальный суд Екатеринбурга

17:45 03.07.2020 Фото: Википедия
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Духовник и оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны».

Лишил сана схиигумена Сергия сана епархиальный суд Екатеринбурга
Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия»

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Николая Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии и запрещенного после этого в священнослужении, сообщил председатель суда Николай Малета.

«Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда… Постановили: первое — признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал он.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.

На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.

Источник: РИА Новости

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