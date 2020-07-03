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Схватила нож во время избиения матери малышка в Свердловской области. Видео попало в СК

17:12 03.07.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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Между мужчиной и женщиной произошел конфликт при ребенке. Девочка «была поставлена в условия, угрожающие ее физическому и психическому здоровью». Следователи выясняют обстоятельства конфликта.

Схватила нож во время избиения матери малышка в Свердловской области. Видео попало в СК
Девочка пыталась защитить свою мать

В Свердловской области следователи проводят проверку по факту сообщения о драке взрослых при ребенке, в результате которой малышке пришлось схватиться за нож, чтобы защитить мать.

«Органами следственного комитета по Свердловской области проводится проверка информации об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной произошел конфликт при ребенке. Девочка «была поставлена в условия, угрожающие ее физическому и психическому здоровью». Следователи выясняют обстоятельства конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, снятое в Екатеринбурге. На нем маленькая девочка хватается за нож, чтобы защитить мать, которую бьют. Малышка периодически закрывает мать своим телом.

Источник: РЕН-ТВ

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От редакции

Видео настоящее?

Аноним, 03 июля 2020 19:46
Этого козла который орал брось нож нужно было первого зарезать

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