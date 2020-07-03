Обсудил подготовку кадров для здравоохранения Новосибирской области губернатор Андрей Травников

Глава региона отметил, что этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы и очень приятно, что престижность будущей профессии медика, врача в обществе тоже растет.

Губернатор Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ с завершением обучения и вручил им дипломы

Губернатор Андрей Травников провел в Новосибирском государственном медицинском университете совещание по подготовке врачебных кадров для системы здравоохранения Новосибирской области и вручил дипломы выпускникам вуза.

«В регионе была усилена работа по подготовке кадров для здравоохранения в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Этот год все перевернул, и значимость медицинских работников для общества выросла в разы и очень приятно, что престижность будущей профессии медика, врача в обществе тоже растет. Я хочу поблагодарить коллектив Новосибирского государственного медицинского университета за вашу работу», – подчеркнул Губернатор, открывая совещание.

Об опыте подготовки мотивированных абитуриентов для НГМУ на примере медицинского класса школы № 170 участникам совещания рассказал руководитель проекта главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов. Первый в Новосибирске профильный 10-й медицинский класс был создан в 2015 году. Инициаторами создания класса выступили Новосибирская областная больница и НГМУ, площадкой проекта стала средняя школа № 170 Кировского района. Было подано более 40 заявлений на зачисление, по итогам конкурсного отбора в 10 класс принято 30 человек. В программе обучения – углубленное изучение химии, биологии, русского языка. Добавлены специальные предметы – медицина, экология, медицинский английский. Ученики знакомятся с больницей: с отделениями, службами, клиниками. Многие ребята работают в отделениях больницы даже во время летних каникул. Врачи и медсестры высоко ценят работу школьников, считают их своими помощниками. Ученики видят непарадную сторону профессии, это помогает им сделать осознанный выбор. По окончании школы выпускники получают сертификаты о работе в больнице в качестве волонтера.

Ректор Новосибирского государственного медицинского университета Игорь Маринкин доложил о результатах приёма целевиков в 2019 году и планируемом наборе студентов в 2020 году.

Также Губернатор Андрей Травников поздравил выпускников НГМУ с завершением обучения и вручил им дипломы. «Большинство медиков Новосибирской области в период пандемии коронавируса остались верны своей профессии, своему призванию, причем на самых разных уровнях, и в самых разных уголках, учреждениях нашего региона. Ваши младшие товарищи, студенты медицинского колледжа, говорили: да, страшно, но мы не боимся, потому, что это наша будущая профессия. Многие из вас и ваших коллег, наравне со старшими товарищами, работали в поликлиниках, в больницах, COVID-центрах. Многие врачи переводились в такие клиники, меняли даже на время свою специализацию, потому, что верят: каждый врач в сегодняшней пандемии должен поработать в этих условиях, для того, чтобы понимать, с какой угрозой мы можем столкнуться, накопить бесценный опыт борьбы с новым заболеванием.

Желаю, чтобы вы этот настрой, который вы получили в это необычное, сложное время пронесли в течение всей своей жизни, чтобы вы были верны тому делу, которое выбрали», – отметил глава региона.

Для справки

Ключевая цель в работе по развитию кадрового потенциала – дальнейшее снижение кадрового дефицита медицинских работников государственных организаций. Правительством Новосибирской области принимается ряд мер, в том числе – работа с учебными организациями. В 2018 году на целевую подготовку по программам высшего образования направлено 198 абитуриентов в соответствии с квотами. В 2019 году – уже 299 мест. В Новосибирской области также увеличено количество квот на постдипломное образование на условиях целевого обучения: в 2018 году – 81 ординатор, в 2019 году – 197 мест для ординаторов. Проводится профессиональная переподготовка медработников – в 2019 году дополнительно выделено 176 мест для врачей, 99 мест для средних медицинских работников.

Ежегодно министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с Новосибирским государственным медицинским университетом и при участии медицинских организаций проводятся ярмарки вакансий для выпускников вузов. На встречах обсуждаются перспективы предстоящей работы в медицинских организациях, возможность заключения договора о трудоустройстве, представляется подробная информация об имеющихся вакансиях, социальной поддержке молодых врачей.

Повышенное внимание в регионе уделяется поддержке врачей, работающих в сельской местности, развитию первичного звена здравоохранения. Так, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающие единовременные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты. Также предусмотрена широкая линейка компенсаций (среди них – компенсации за проезд и проживание, единовременные выплаты и др.).

В рамках регионального проекта «Медицинские кадры» решаются задачи не только по ликвидации кадрового дефицита, но и обеспечения высокого уровня квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставления им возможности непрерывного повышения квалификации.

Устранение кадрового дефицита врачей осуществляется путем целевой подготовки специалистов. В 2019 году было заключено 490 договоров на обучение с абитуриентами, в том числе 285 чел. по программе специалитета и 205 чел. по программе ординатуры.

Ежегодно выпускается более 1000 специалистов со средним медицинским образованием. В результате анализа кадровой потребности в Минобразования НСО направлены предложения по увеличению приема на 2020/2021 учебный год абитуриентов по специальности «Сестринское дело» на 150 человек.

Минздравом НСО поддерживался достигнутый уровень средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597.

В рамках регионального проекта:

— 52 специалиста заключили договора по программе «Земский доктор»;

— 19 специалиста заключили договор по программе «Земский фельдшер»;

— осуществлена единовременная денежная выплата 37 врачам дефицитных профессий в размере 300 тыс. руб.,

— 559 чел. получили компенсацию части стоимости найма жилья;



— 571 чел. получил компенсацию за проезд в общественном транспорте.Кроме того, с целью повышения престижа медицинской профессии в Новосибирской области ежегодно проводится конкурс народного признания «Спасибо, Доктор!»

Источник: Правительство НСО