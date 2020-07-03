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Официальный ответ Минздрава Новосибирской области по публикациям о ситуации в пульмонологии ЦГБ Бердска

18:03 03.07.2020, Алиса Ершова - от имени редакции Фото: pexels.com
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На ящик редакции пришел ответ: Правительство Новосибирской области переслало официальный комментарий Минздрава: «Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь».

Официальный ответ Минздрава Новосибирской области по публикациям о ситуации в пульмонологии ЦГБ Бердска
На редакцию «Курьер. Среда. Бердск» подали заявление в прокуратуру
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Официальный ответ Минздрава Новосибирской области по публикациям о ситуации в пульмонологии ЦГБ Бердска

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2 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила письмо в Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство здравоохранения России, президенту Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину и Общеросийский народный фронт с 48 вопросами. Сегодня, 3 июля в 15:56 по местному времени на почту редакции пришло сообщение от правительства Новосибирской области с комментарием от министерства здравоохранения Новосибирской области. Приводим его здесь полностью и дословно:

— Администрация Бердской центральной городской больницы написала заявление в Прокуратуру Бердска и Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу по факту публикации в СМИ недостоверной информации о ситуации в лечебном учреждении. Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь. Недостоверна информация о заболевании коронавирусом медперсонала пульмонологического отделения. До настоящего времени не зафиксировано ни одного подтвержденного случая.
Средства индивидуальной защиты в Бердской больнице имеются в достаточном количестве. На 3 июля в наличии 624 комплекта инфекциониста, 76000 одноразовых масок, 100 респираторов, 1200 одноразовых халатов, 2300 медицинских перчаток. СИЗ больница закупает самостоятельно и получает из резерва министерства здравоохранения Новосибирской области в необходимых объемах. Также не соответствует действительности информация о нехватке медикаментов. В Бердской центральной городской больнице имеются все необходимые лекарственных препараты для лечения COVID-19. СМИ перед публикацией не обращались за комментариями к руководству лечебного учреждения или в Минздрав Новосибирской области. Также с жалобами ни в министерство здравоохранения региона не обращались сотрудники больницы.

От редакции:

С завидной частотой наша редакция отправляет запросы в Минздрав и Бердскую центральную городскую больницу. Как только мы получаем ответы от Минздрава, мы тот час же публикуем их на сайте, чтобы наши читатели владели самой свежей и точной информацией по волнующим вопросам. При публикации практически каждой истории о заболевшем коронавирусом и о человеке с подозрением на коронавирус, мы звоним главврачу БЦГБ, Алле Дробинской. В последнее время Алла Дробинская настойчиво отказывается от комментариев, ссылаясь на занятость, требует присылать официальные запросы или и вовсе не берет трубку. Официальные запросы главному врачу БЦГБ редакция «Курьер. Среда. Бердск» также присылала. Запрос №103 от 25 июня был адресован лично Алле Дробинской: в нем мы спрашивали о лечении пациентов с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на коронавирус. Главный врач бердской ЦГБ ответила нам 26 июня и попросила об отсрочке в 30 дней, сославшись на сильную загруженность. Например, мы спрашивали: «Кто и в какие сроки производит забор биоматериала на тест на коронавирус в Бердске?», «Пациентам с какими симптомами показан тест на коронавирус от больниц Бердска?», «Сколько пациентов с диагнозом ОРВИ находятся на домашнем лечении в Бердске?»

В опубликованном выше комментарии идет речь в целом о ЦГБ Бердска. Мы же писали конкретно об отделении пульмонологии.

Мы знаем имена тех, кто рассказывал нам эти истории:

«Мы обессилены, не знаем, в какую дверь стучать»: Вся правда о лечении пациентов с COVID-19 и рисках медиков в пульмонологии ЦГБ Бердска. История медсестры из первых уст

«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациента

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

Мы знаем имя и контакты медсестры, рассказавшей нам, что происходит в пульмонологии, и сама медсестра знает об этом. Мы публикуем лишь то, что рассказывают нам сами читатели, ничего не додумывая и не переиначивая. Медицинские работники боятся говорить свои имена под страхом увольнения, пациенты БЦГБ и находящиеся на домашней госпитализации иногда боятся назвать себя и сказать громко, но мы верим, что каждый из наших героев не отказывается от своих слов.

По поводу слов: «Администрация Бердской центральной городской больницы написала заявление в Прокуратуру Бердска и Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу по факту публикации в СМИ недостоверной информации о ситуации в лечебном учреждении». Безусловно — это право ЦГБ. Мы со своей стороны — готовы предоставить право на ответ на страницах сайта.

По поводу слов «СМИ перед публикацией не обращались за комментариями к руководству лечебного учреждения или в Минздрав Новосибирской области.» Так, мы обратились к министру Хальзову  2 июля 2020 года — в запросе 48 вопросов по ситуации в пульмонологии Бердска и по лечению в целом больных и тех, у кого есть признаки ковида. По существующем в России законам на ответ министру положено 7 дней. Они еще не истекли.

Кроме министра региона мы аналогичный запрос направили в адрес: президента РФ  Владимира Путина (заказным с уведомлением), главы правительства и куратора штаба страны по борьбе с ковидом Михаила Мишустина, главы Исполкома Общероссийского Народного фронта Михаила Кузнецова, главы Исполкома Новосибирской области Светланы Заикиной, министра здравоохранения РФ Альберта Мурашко и министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. И ждем ответы.

Мы верим, что лишь так можно что-то улучшить, лишь так – что-то изменить. Молчать о ситуации — это жертвовать человеческим здоровьем. Пациентов и медицинских сотрудников, врачей и медсестер, санитаров и уборщиков помещений. Президент всем дал указ, что жизнь человека — самое ценное и именно за это мы ходили голосовать буквально — 1 июля 2020 года.

Как придут ответы — мы сразу опубликуем.

Но мы уже в ответе видим маленькую победу: «Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь».  Дорогие врачи и медсестры, это ваша победа. Потому что вы перестали молчать!

Вечером 3 июля пришел на редакционную почту ответ на запрос с 48 вопросами от министра Хальзова. Он просит отсрочку до 1 августа 2020 года.

Официальный ответ Минздрава Новосибирской области по публикациям о ситуации в пульмонологии ЦГБ Бердска
Министр просит 30 дней на ответы редакции по ситуации в пульмонологии Бердска
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От редакции

Будет ли улучшение?

Аноним, 03 июля 2020 18:21
Уважаемая редакция! Вы всё сделали правильно! Наше министерство с администрацией больницы начали выкручиваться,ведь если сейчас их поймают на фактах,описанных медперсоналом и больными,то они лишатся своих мест. Нельзя больше молчать!
Аноним, 03 июля 2020 18:43
Зарплата 15 июля за июнь, вот тогда и узнаем оплатят нам или нет, а что же антикоагулянтов, интерлейкинов, противомалярийных препаратов нет. Небулайзеров для ингаляции нет. А термоградусников тем более. И что же тогда условий с красной зоной и зелёной в реанимации и пульмо нет до сих пор. Наркологии продолжает находится в одном корпусе с подозрительный на covid
Ольга, 03 июля 2020 18:54
Я считаю, что доплату надо делать не только медикам из ковидной бригады, но и сотрудникам на амбулаторном приеме, особенно терапевтам и их медсестрам, которые первыми берут "удар" на себя.
Аноним, 03 июля 2020 18:57
Вывод один: пульмонология завалена ожидающими тестов, что создает хаос и заставляет персонал отвлекаться от лечения обычных больных.
Аноним, 03 июля 2020 19:10
НВР: Раз они их еще не получили значит соответствует правде. Коронавирус у нас с марта, а надбавки выплатят неизвестно когда и Они за июнь. Хорошо что хоть так, это и правда маленькая победа. Ура
Аноним, 03 июля 2020 19:32
Кому положено выплатят, а кому неположено не выплатят.
Наверное вопрос нужно поставить положены ли выплаты тем кто работает с ковидными.
Не тот этаж там вроде был ?

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