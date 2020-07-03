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Здоровье / Общество

Родит двоих детей с разницей лишь в несколько недель Келли в Великобритании

18:14 03.07.2020 Фото: Piqsels
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У женщины врожденная аномалия матки, она уже является матерью двоих девочек, а теперь ждет близнецов, каждый из которых развивается в отдельной матке.

Родит двоих детей с разницей лишь в несколько недель Келли в Великобритании
Она и ее муж очень ждут малышей и считают, что они точно будут уникальными

Мама двоих детей из Великобритании Келли Фейрхест во время третьей беременности узнала, что вообще-то у нее врожденная аномалия матки. Маток у нее сразу две. Почему во время предыдущих беременностей – старшей дочери Келли сейчас четыре года, а младшей – три, врачи не заметили эту аномалию.

К слову, чаще всего у женщин с такой аномалией возникают проблемы с зачатием и тогда при детальных обследованиях ставится диагноз. Но Келли повезло дважды стать мамой, а теперь она ждет сразу двоих малышей, причем каждый развивается в своей матке. По словам медиков, шанс такой беременности – один на 50 миллионов.

Келли очень испугалась, но врачи успокоили ее. Вероятнее всего, роды состоятся с разницей в несколько недель и все пройдет хорошо. Могут возникнуть проблемы, если один из малышей решит появиться раньше срока, но в таком случае просто будет проведено кесарево сечение. Пока же Келли рассчитывает родить естественным способом. Она и ее муж очень ждут малышей и считают, что они точно будут уникальными.

Источник: 7mednews

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