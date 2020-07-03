Бугристая кожа: почему возникает целлюлит

Более 80% женщин в мире сталкиваются с проблемой целлюлита.

Отсутствие липодистрофии это, прежде всего, режим

Одной из причин его возникновения является постоянное ношение тесной одежды, которая который год не выходит из моды. Например, джинсы скинни.

Плотно прилегающая ткань не позволяет коже ног дышать, происходит застой крови, а это, в свою очередь, приводит к целлюлиту.

Усугубляет проявление этой проблемы ультрафиолет, поэтому врачи рекомендуют пользоваться солнцезащитными кремами.

Также провоцировать появление апельсиновой корки на бедрах может состояние гормонального фона, проблемная поджелудочная железа, наследственность, прием контрацептивов, малоподвижный образ жизни.

В комплексной борьбе с целлюлитом важно использовать диету, спорт, массажные щетки и банки.

— Мы должны привыкнуть к тому, что отсутствие липодистрофии это, прежде всего, режим. Его нужно постоянно поддерживать, чудес не бывает. Нужно заниматься спортом, — подчеркивают специалисты.

Можно выделить четыре стадии целлюлита. Первая — когда нужно собрать кожу двумя руками, чтобы увидеть бугорки и ямки. Во время первой стадии теряется эластичность кожи.

На второй стадии целлюлит видно невооруженным глазом. Кровеносные и лимфатические сосуды сдавливаются жировыми клетками, поэтому кровь плохо циркулирует.

Третья стадия — это уже запущенная форма. Кожа успела потерять чувствительность. На четвертой стадии кожа на бедрах и ягодицах похожа на ноздреватую губку с уплотнениями и пятнами-синяками. Важно не допускать такого состояния и вовремя пересмотреть свое питание и физическую нагрузку.

Источник: 7mednews