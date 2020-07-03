03.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Бугристая кожа: почему возникает целлюлит

18:19 03.07.2020 Фото: Pexels
0

Более 80% женщин в мире сталкиваются с проблемой целлюлита.

Бугристая кожа: почему возникает целлюлит
Отсутствие липодистрофии это, прежде всего, режим

Одной из причин его возникновения является постоянное ношение тесной одежды, которая который год не выходит из моды. Например, джинсы скинни.

Плотно прилегающая ткань не позволяет коже ног дышать, происходит застой крови, а это, в свою очередь, приводит к целлюлиту.

Усугубляет проявление этой проблемы ультрафиолет, поэтому врачи рекомендуют пользоваться солнцезащитными кремами.

Также провоцировать появление апельсиновой корки на бедрах может состояние гормонального фона, проблемная поджелудочная железа, наследственность, прием контрацептивов, малоподвижный образ жизни.

В комплексной борьбе с целлюлитом важно использовать диету, спорт, массажные щетки и банки.

— Мы должны привыкнуть к тому, что отсутствие липодистрофии это, прежде всего, режим. Его нужно постоянно поддерживать, чудес не бывает. Нужно заниматься спортом, — подчеркивают специалисты.

Можно выделить четыре стадии целлюлита. Первая — когда нужно собрать кожу двумя руками, чтобы увидеть бугорки и ямки. Во время первой стадии теряется эластичность кожи.

На второй стадии целлюлит видно невооруженным глазом. Кровеносные и лимфатические сосуды сдавливаются жировыми клетками, поэтому кровь плохо циркулирует.

Третья стадия — это уже запущенная форма. Кожа успела потерять чувствительность. На четвертой стадии кожа на бедрах и ягодицах похожа на ноздреватую губку с уплотнениями и пятнами-синяками. Важно не допускать такого состояния и вовремя пересмотреть свое питание и физическую нагрузку.

Источник: 7mednews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы боретесь с целлюлитом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Прекрасно жить, любя": Сергей Шнуров признался в любви к Ольге Абрамовой
19:48 03-07-2020
Для работы поправок в Конституции необходимо принять 50 законов, заявил Володин
19:48 03-07-2020
Для работы поправок в Конституции необходимо принять 50 законов, заявил Володин
Каждая пятая женщина рожала в 2019 году в этом регионе России 1
19:35 03-07-2020
Каждая пятая женщина рожала в 2019 году в этом регионе России
Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова
19:30 03-07-2020
Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова
Последний Lincoln Continental сойдет с конвейера в 2020 году
19:27 03-07-2020
Последний Lincoln Continental сойдет с конвейера в 2020 году
БердскЛетнее расписание электричек: дополнилось 4 поездами из столицы Сибири до Искитима и обратно через Бердск
19:24 03-07-2020
Летнее расписание электричек: дополнилось 4 поездами из столицы Сибири до Искитима и обратно через Бердск
Приметы на счастье с монетами: как улучшить здоровье, отношения и финансовое положение
19:07 03-07-2020
Приметы на счастье с монетами: как улучшить здоровье, отношения и финансовое положение
Как загадать желание, чтобы оно сбылось. А ты умеешь?
18:59 03-07-2020
Как загадать желание, чтобы оно сбылось. А ты умеешь?
Бугристая кожа: почему возникает целлюлит
18:19 03-07-2020
Бугристая кожа: почему возникает целлюлит
Родит двоих детей с разницей лишь в несколько недель Келли в Великобритании
18:14 03-07-2020
Родит двоих детей с разницей лишь в несколько недель Келли в Великобритании