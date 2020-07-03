Приметы на счастье с монетами: как улучшить здоровье, отношения и финансовое положение

Монета — символ достатка и прибыли. Если ее правильно зарядить, то она может буквально притянуть в вашу жизнь желаемое

Наверное, многие слышали о такой примете, что можно вернуться в понравившееся место, если оставить там монетку. С давних времен люди придавали особое значение монетам. Такое внимание они заслужили благодаря не только своей ценности, но и энергетическому значению. Монета — символ достатка и прибыли. Если ее правильно зарядить, то она может буквально притянуть в вашу жизнь желаемое. Однако такой способ потребует от вас много сил и энергии. Если же вы хотите загадать желание уже сейчас, то узнайте, куда нужно бросить монетку, чтобы оно обязательно сбылось.

Куда бросить монетку, чтобы мечта исполнилась

Многие люди знают, что желание может исполниться, если бросить монетку в фонтан. Однако делать это нужно правильно. Находясь около фонтана, мысленно произнесите свое желание, а затем бросьте монетку. Важно, чтобы после этого вы находились на одном и том же месте в течение 10 минут. После этого покиньте место и не возвращайтесь сюда в течение трех дней. Если через некоторое время в вашей жизни произойдет что-то необычное, значит, скоро ваше желание сбудется.

Если, находясь в каком-то месте, вы желаете сюда вернуться впоследствии, бросьте монету через спину на землю или в водоем.

Если вы хотите найти вторую половинку или вернуть свою старую любовь, бросьте монетку в родник или рядом с ним.

Если вы желаете изменить свою жизнь к лучшему и избавиться от трудностей, бросьте монету в реку. В этом случае вместе с монетой вы избавляетесь от проблем и неудач.

Если вы хотите избавиться от апатии и депрессии, бросьте горсть монет в фонтан.

Чтобы ваше желание исполнилось быстрее, вода должна стать вашим союзником. Добиться быстрого результата вы сможете, кинув монеты не в пруд или фонтан, а в водопад. Если вам это удалось, то загадывайте любое желание: оно обязательно сбудется в ближайшее время.

Если у вас произошел разлад с любимым человеком, возьмите у него монету и бросьте ее в ручей.

Если вам кажется, что вы стали жертвой негативной программы, ночью бросьте монету на середине перекрестка и произнесите: «Заплачено!». После этого ваше состояние должно улучшиться.

Если в вашей жизни началась черная полоса и проблемы постоянно одолевают вас, бросьте монету в мусорный контейнер.

Чтобы защититься от сглаза, порчи или любой другой негативной программы, бросьте монету через левое плечо.

Существует эффективный способ загадать желание, бросив монету с горы. Сначала вы должны посмотреть вниз и мысленно визуализировать свое желание, а только после этого бросать монетку.

Если ваш близкий человек серьезно болен, бросьте монетку в море. При этом не забудьте произнести имя больного.

Чтобы избавиться от какого-либо недуга, особенно психического, нужно бросить монету в овраг или ущелье.

Иногда мы совершаем поступки, за которые потом бывает стыдно. Если вы желаете, чтобы другие люди забыли о вашем конфузе или проступке, бросьте монету в пруд.

Если вы хотите улучшить свое финансовое положение, бросьте монету во двор, где живет богатый человек.

Многие хотят найти работу своей мечты. Чтобы ваше желание сбылось, бросьте монетку к дверям того места, где вы хотели бы работать.

Чтобы ваш тайный возлюбленный обратил на вас внимание, бросьте монетку к нему в окно или в дверь. Желательно, чтобы она оказалась у него дома.

Источник: dailyhoro