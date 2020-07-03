Летнее расписание электричек: дополнилось 4 поездами из столицы Сибири до Искитима и обратно через Бердск

Курсировать они начнут с 4 июля 2020 года назначаются дополнительные пригородные поезда. Узнай время новых электричек.

Дополнительные пригородные поезда назначаются в Новосибирской области с 4 июля

В соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области АО «Экспресс-пригород» с 4 июля 2020 года назначаются дополнительные пригородные поезда. Четыре пригородных поезда будут курсировать в южном направлении по субботам и воскресеньям. Время указано местное.

– №6653 Новосибирск – Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;

– №6655 Новосибирск – Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:28;

– №6654 Искитим – Новосибирск, отправление в 14:06, прибытие в 15:35;

– №6656 Искитим – Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Напоминаем, что в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области при проезде в поездах пригородного сообщения и (или) нахождении в зданиях железнодорожных вокзалов на территории региона необходимо соблюдать масочный режим.