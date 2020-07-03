Последний Lincoln Continental сойдет с конвейера в 2020 году

Первые продажи лимузинов берут начало с 30-х годов прошлого века

Новое поколение «Континенталь» выпускается с 2016 года, а первые продажи лимузинов берут начало с 30-х годов прошлого века. Последняя модель Lincoln Continental будет выпущена с конвейера в текущем году.

Официальный представитель компании Энджи Козлески в интервью изданию The Detroit News сообщила, что «Lincoln инвестирует в растущие сегменты и в будущем, бренд представит полный линейный ряд внедорожников, включая полностью электрический автомобиль».

Пик продаж свежего поколения Lincoln Continental приходился на 2017 год, тогда было реализовано 10 012 моделей. Но через два года спрос опустился до 6586 седанов. В предыдущие десятилетия объём реализации составлял около 40–50 тысяч Continental.

Марки Lincoln и Ford входят в один большой автоконцерн Ford Motor Company, который начал плавно уменьшать модельный ряд седанов.

В этом месяце две компании прекращают выпуск седанов Fusion (Mondeo на европейском рынке) и его флагманскую версию Lincoln MKZ.

В итоге Энджи Козлески сообщил, что концерн обратит всё своё внимание на кузов кроссовер: после прекращения выпуска Continental ни у «Линкольна», ни у «Форда» не останется седанов на рынке США.

Источник: gismeteo