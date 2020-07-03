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Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова

19:30 03.07.2020 Фото: https://ru.wikipedia.org/
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«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!» — написал Кадыров в Telegram.

Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба НурмагомедоваНазвана причина смерти актера Виктора ПроскуринаЕщё 305 новостей

Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов — отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он принес соболезнования от всего чеченского народа.
«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!» — написал Кадыров в Telegram.

Абдулманап Нурмагомедов заразился в начале мая и проходил лечение в больнице в Москве. Как сообщал Хабиб Нурмагомедов, его отцу удалось побороть болезнь, однако возникли осложнения с почками и на сердце.
«Было два инсульта»
Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов рассказал Championat.com, что у Абдуманапа было два инсульта: в сердце и мозгу.
«Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Ситуация была слишком тяжелая, уже было поздно. Врачи делали все, что могли», — сказал он.
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил онлайн-конференцию, которая должна была состояться 4 июля в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Источник: РИА Новости

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