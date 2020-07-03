Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова

«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!» — написал Кадыров в Telegram.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса Абдулманап Нурмагомедов — отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он принес соболезнования от всего чеченского народа.

«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!» — написал Кадыров в Telegram.

Абдулманап Нурмагомедов заразился в начале мая и проходил лечение в больнице в Москве. Как сообщал Хабиб Нурмагомедов, его отцу удалось побороть болезнь, однако возникли осложнения с почками и на сердце.

«Было два инсульта»

Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов рассказал Championat.com, что у Абдуманапа было два инсульта: в сердце и мозгу.

«Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Ситуация была слишком тяжелая, уже было поздно. Врачи делали все, что могли», — сказал он.

После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил онлайн-конференцию, которая должна была состояться 4 июля в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Источник: РИА Новости