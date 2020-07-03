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Каждая пятая женщина рожала в 2019 году в этом регионе России

19:35 03.07.2020 Фото: google
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Меньше всего рожали в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

Каждая пятая женщина рожала в 2019 году в этом регионе России
В 2019 году рожали на 127 тысяч женщин меньше, чем в 2018 году

Чеченская республика по показателям 2019 года стала лидером по количеству зарегистрированных беременных женщин.
Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Так, число зарегистрированных беременных на 100 тыс. населения в Чеченской Республике в прошлом году составляло 20 121,4.

Еще два региона с наибольшим числом беременных в 2019 году — Алтайский край (17 932,1) и Республика Карелия (15 441,7).

Наименьшее число — в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

Всего по стране в 2019 году было зарегистрировано 3 123 156 беременных женщин. Это почти на 127 тыс. меньше, чем годом ранее.

23 июня сообщалось, что Московская область заняла первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе: за первые четыре месяца с начала 2020 года в регионе родился 24 931 ребенок, что на 10,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года.

Источник: zelv

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От редакции

Сколько у вас детей? Еще хотите?

Аноним, 03 июля 2020 19:48
НВР:
Я правильно понимаю, что в 2019 году, на территории России, больше всего родилось кавказцев? Славян как я понимаю больше всего умерло.

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