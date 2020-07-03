Каждая пятая женщина рожала в 2019 году в этом регионе России

Меньше всего рожали в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

В 2019 году рожали на 127 тысяч женщин меньше, чем в 2018 году

Чеченская республика по показателям 2019 года стала лидером по количеству зарегистрированных беременных женщин.

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Так, число зарегистрированных беременных на 100 тыс. населения в Чеченской Республике в прошлом году составляло 20 121,4.

Еще два региона с наибольшим числом беременных в 2019 году — Алтайский край (17 932,1) и Республика Карелия (15 441,7).

Наименьшее число — в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

Всего по стране в 2019 году было зарегистрировано 3 123 156 беременных женщин. Это почти на 127 тыс. меньше, чем годом ранее.

23 июня сообщалось, что Московская область заняла первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе: за первые четыре месяца с начала 2020 года в регионе родился 24 931 ребенок, что на 10,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года.

Источник: zelv