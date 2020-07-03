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Адвокат Михаила Ефремова: артист заявил о невиновности в смертельном ДТП. Данное преступление он не совершал

22:25 03.07.2020 Фото: Скрин
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«Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – объяснил представитель защиты.

Адвокат Михаила Ефремова: артист заявил о невиновности в смертельном ДТП. Данное преступление он не совершал
Следствие выяснило, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал телеканалу Москва 24, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.
«Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – объяснил представитель защиты.

8 июня Ефремов в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следствие выяснило, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что артист вменяем. Он вел себя вежливо, адекватно ситуации и осознавал происходящее.

Таганский суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга.

Информацию о том, что актер пытался покончить с собой, защитник опроверг. Ефремову вызвали врачей, поскольку тот находился без сознания.

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От редакции

ДТП совершила машина. А где был артист?

Аноним, 03 июля 2020 21:04
Свинья,угробил человека и теперь еще не виноват!
Аноним, 03 июля 2020 21:08
Что за бред? Машина-не живое существо,ею управляет человек! Так можно всех убийц оправдать...это не он(она),это нож(пистолет,ружьё и т д).
Covid-19, 03 июля 2020 22:08
На видео, снятом сразу после аварии, на шее Ефремова была замечена яркая красная борозда по типу стронгуляционной.

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