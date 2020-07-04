04.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Опасен ли парад планет 4 июля 2020 года и где его увидеть?

12:36 04.07.2020 Фото: Pixabay
15 91

Уже скоро состоится одно из самых грандиозных событий в истории человечества, а именно парад всех 9 планет и многим интересно, где его можно будет наблюдать. Могут произойти грандиозные перемены в жизни человечества.

Опасен ли парад планет 4 июля 2020 года и где его увидеть?
Некоторые учёные даже предупреждают о том, что пандемия коронавируса может стать еще большей и распространяться с еще большей силой по планете Земля

парадов планет было весьма много, однако они были не столь мощными. А на этот раз в одну линию выстроятся все 9 планет Солнечной системы, что не мало важно.

Парад планет 4 июля 2020 года можно увидеть в небе

Некоторые учёные даже предупреждают о том, что пандемия коронавируса может стать еще большей и распространяться с еще большей силой по планете Земля. Однако, что будет на самом деле никто не знает.

По словам официальной науки, парад планет – это красивое зрелище и человечество может наблюдать его буквально через несколько дней. Это явление считается весьма загадочным и необыкновенным. Оно как привлекает людей, так и пугает, и отталкивает. Ведь никто не знает. что может произойти, когда все девять планет выстоятся в один ряд и как это повлияет в конечном итоге на планету Земля.

Некоторые учёные и вовсе предупреждают о том, что начнутся землетрясения, мощные вулканы проснутся или начнут происходить другие катаклизмы. Еще с давних времен с парадом планет связывали те перемены, которые происходили на планете Земля. А в летописях и вовсе можно увидеть записи о начале войны, разрушениях, а также голоде после парада планет. Для того, чтобы лучше понять, что может произойти и чего ожидать, следует обратиться к истории человечества.

Например, один из парадов состоялся в далеком 1962 году, а именно 2 февраля. В скором времени после этого астрономического события начался всемирно известный Карибский кризис. Кроме того, другой крупный парад планет состоялся буквально в 80-е годы прошлого столетия, а именно в 1982 году. Тогда же из жизни ушел советский лидер Леонид Брежнев, а в скором времени началась знаменитая советская перестройка.

Но это еще не все мощные парады, известные человечеству. Так, в 1989 году, в декабре месяце произошел еще один мощный парад планет. Тогда в один ряд выстроились целых девять планет. Далее состоялся разрыв Варшавского договора и такой страны, как СССР больше не существовало с тех самых пор.

Парад планет, что можно от него ждать

Многие задаются вопросом, что значит парад планет. На самом деле — это такое явление, когда все планеты или несколько находятся в одном секторе. Это можно увидеть в ночном или же в дневном небе своими глазами. Есть большой парад планет. а есть и малый. В первом участвуют много планет сразу. А вот в малом всего лишь несколько. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что малый парад из трех планет вообще можно увидеть на самом деле каждый год. Но не везде люди могут увидеть это явление своими глазами.

В одних широтах парад видно отлично, а в других и вовсе не виден. И если не знать по новостям об этом астрономическом событии, то его даже можно не увидеть и не понять, что он состоялся. Также стоит подчеркнуть тот факт, что во время парада планет активность Солнца значительно увеличивается. А это уже оказывает весьма сильное влияние на людей. Большинство становятся весьма неадекватными и могут совершать странные поступки, которые не поддаются никакой логике.

В результате могут происходить народные волнений, противостояния и даже революции. Буквально в начале этого 2020 года малый парад планет уже состоялся. Именно с ним многие связывают начало всемирной пандемии под названием коронавирус. А во время парада 4 июля все планеты солнечной системы выстроятся в одну линию. Иными словами, это будет большой парад планет. Многие считают, что после него смертельная инфекция вируса начнет распространяться сильнее. Могут активизироваться вулканы и землетрясения, а также начаться третья мировая война.

Источник: rsute

Мнение читателей
16
24
17
34
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете смотреть на небо?

Аноним, 30 июня 2020 14:19
НВР:
Да, конечно.буду ждать
Аноним, 30 июня 2020 14:20
Как ни странно,часто угадать будущее могут некоторые писатели-фантасты и астрологи,но не профессиональные аналитики......Например, ни к одной гражданской войне никто не готовится. В середине 13 года на Украине никому в голову не могло прийти, что люди будут стрелять друг в друга. Более того - даже в мае 14 это казалось ещё диким. А уже в июне - по полной программе. И это еще к счастью, ядерного орудия не было. Самое любопытное,что о грядущей гражданской войне в 2014 всякие политологи -социологи заранее не прогнозировали . А донецкий фантаст Глеб Бобров вдруг в 2008 году написал роман о «гражданской войне на Украине»...Не говоря уж о ряде астрологов, которые тоже за несколько лет до событий 2014 года заговорили о грядущем разделе Украины ....мда .
если послушать сейчас некоторых астрологов, у которых уже сбылись прогнозы на 2014-начало 2020 года, то немного страшновато становится...Оно далеко не такое стабильное, какое нам обещает наш президент и наше правительство ...от слова совсем..) впрочем, астрологи говорят, что уже к концу 2021 года дальше обещать нам будут совсем другие люди )
Аноним, 30 июня 2020 17:24
НВР:
Буду, если тучки не помешают
Аноним, 30 июня 2020 21:37
НВР:
Ну теперь не буду спать
Аноним, 01 июля 2020 01:00
Почему парад планет связывают с политикой?) Наверное большее влияние они окажут на все живое, причем тут революции.бред
Alex, 01 июля 2020 17:44
Да парад планет повлияет на природу
Михаил, 01 июля 2020 22:07
Там было написанно то что парад сильно влияет на людей
Аноним, 01 июля 2020 12:40
НВР:
Да
Аноним, 01 июля 2020 17:41
НВР:
Дыа
Аноним, 01 июля 2020 21:56
НВР:
надеюсь да :)
Айайай Ыыыыев, 02 июля 2020 02:46
Ну ладно, пойду поем, раз уж такое дело.
Аноним, 02 июля 2020 03:17
НВР:
Конечно
Аноним, 02 июля 2020 15:40
НВР:
Человек переоценивает свою роль во Вселенной, думает, что даже планеты крутятся для него
Аноним, 02 июля 2020 18:24
Каким странам будет видны
Аноним, 03 июля 2020 19:49
НВР:
Да, время?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск6 632 новых случая коронавируса за сутки на 4 июля в России. Список регионов
16:23 04-07-2020
6 632 новых случая коронавируса за сутки на 4 июля в России. Список регионов
БердскТроим за сутки вписали в свидетельство о смерти - умер от СOVID-19 в Новосибирской области. Всего таких записей 108
16:17 04-07-2020
Троим за сутки вписали в свидетельство о смерти - умер от СOVID-19 в Новосибирской области. Всего таких записей 108
БердскЗа период пандемии сделан 218 871 тест на коронавирус в Новосибирской области, где живет почти 3 млн человек
16:12 04-07-2020
За период пандемии сделан 218 871 тест на коронавирус в Новосибирской области, где живет почти 3 млн человек
БердскПочти 3000 пациентов с ковид или подозрением лежат в больницах Новосибирской области. Из них 22 на ИВЛ
16:06 04-07-2020
Почти 3000 пациентов с ковид или подозрением лежат в больницах Новосибирской области. Из них 22 на ИВЛ
Бердск111 заразились COVID-19 за сутки на 4 июля в Новосибирской области. Всего 6393
15:58 04-07-2020
111 заразились COVID-19 за сутки на 4 июля в Новосибирской области. Всего 6393
Пенсионерку задавил автобус: руку пострадавшей задало дверью и она упала под колесе. Скончалась в больнице Новосибирска
15:54 04-07-2020
Пенсионерку задавил автобус: руку пострадавшей задало дверью и она упала под колесе. Скончалась в больнице Новосибирска
5 интересных фактов о щекотке: узнай, кто самый большой фанат щекотки
13:17 04-07-2020
5 интересных фактов о щекотке: узнай, кто самый большой фанат щекотки
WhatsApp скоро получит улучшенное обновление: нас ждут анимированные стикеры и QR-коды для друзей
13:05 04-07-2020
WhatsApp скоро получит улучшенное обновление: нас ждут анимированные стикеры и QR-коды для друзей
БердскЗа работу с больными COVID-19 за апрель и май получили 1,6 млн выплат от Путина медики Бердска, заявил министр Хальзов 7
13:00 04-07-2020
За работу с больными COVID-19 за апрель и май получили 1,6 млн выплат от Путина медики Бердска, заявил министр Хальзов
БердскСпряталась под слоем топляка и мешков с мусором река Гуменка в Бердске. Чиновница просит помощь у дачников 6
12:58 04-07-2020
Спряталась под слоем топляка и мешков с мусором река Гуменка в Бердске. Чиновница просит помощь у дачников