16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16-летняя девушка из многодетной семьи Бердска

Сюжет: Все пособия Путина
В редакцию «Курьер. Среда.Бердск» обратилась многодетная мама Елена с вопросом:
— Моей дочке 29 июня исполнилось 16 лет. Получит она выплату от Путина 10 000 рублей?
Вопрос мы переадресовали в пенсионный фонд.
Единовременную выплату в июне и июле в размере 10 000 рублей получат дети с 0 до 16 лет, это входит в программу пособий Путина.
В редакцию «Курьер. Среда.Бердск» обратилась многодетная мама Елена с вопросом:
— Моей дочке 29 июня исполнилось 16 лет. Получит она выплату от Путина 10 000 рублей?
Вопрос мы переадресовали в пенсионный фонд.
От редакции
Вы получили выплату?