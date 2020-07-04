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16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16-летняя девушка из многодетной семьи Бердска

11:46 04.07.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Единовременную выплату в июне и июле в размере 10 000 рублей получат дети с 0 до 16 лет, это входит в программу пособий Путина.

16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16 летняя девушка из многодетной семьи Бердска
10 тысяч рублей получат не все 16-летние
Сюжет: Все пособия Путина
16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16 летняя девушка из многодетной семьи Бердска

16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16-летняя девушка из многодетной семьи БердскаВыплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у ПутинаЕщё 185 новостей

В редакцию «Курьер. Среда.Бердск» обратилась многодетная мама Елена с вопросом:
— Моей дочке 29 июня исполнилось 16 лет. Получит она выплату от Путина 10 000 рублей?

Вопрос мы переадресовали в пенсионный фонд.

— Получит. Нужно, чтобы ребенку исполнилось 16 лет после 11 мая 2020 года. Дети, которым исполняется 16 лет после подписания данного указа, имеют право на единовременную выплату,- рассказала «Курьер.Среда. Бердск» заместитель начальника ПФР Татьяна Кусова 2 июля.

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