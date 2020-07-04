16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16-летняя девушка из многодетной семьи Бердска

11:46 04.07.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 0

Единовременную выплату в июне и июле в размере 10 000 рублей получат дети с 0 до 16 лет, это входит в программу пособий Путина.

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