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Водитель выгнал пассажирку из такси «Яндекса» в Бердске: причина – она не поздоровалась и указала рукой не на себя, а на дверь подъезда

12:45 04.07.2020, Марина Волкова Фото: Елены
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Водитель сообщил бердчанке, что он живет лучше, чем она, что у него есть Prado, что он иногда таксует, а такие, как Елена, всегда пишут негативные отзывы. Смотрите видео.

Водитель выгнал пассажирку из такси «Яндекса» в Бердске: причина – она не поздоровалась и указала рукой не на себя, а на дверь подъезда
Водитель такси Яндекс выгнал пассажирку в Бердске

— Меня еще никогда не выгоняли из такси, — делится яркими впечатлениями после поездки жительница Бердска Елена. Точнее поездки, которая не состоялось.
Около 8 утра сегодня, 2 июля, она вызвала такси Яндекс для поездки от ул.Первомайской в Микрорайоне до центра Бердска. Машин было мало и цена – 190 рублей за эконом.
Елена в маске и даже в перчатках вовремя вышла из подъезда и увидела, что автомобиль стоит около 3 подъезда.

— Я невольно ткнула рукой на свой подъезд, мол, вот я – это я вас вызвала ко 2 подъезду, — делится она. – И села в машину, которая подъехала. И думая, про планерку на 9 утра, я даже не поняла, что и как началось. Но услышала, что водитель мне говорит, мол, что вы тыкаете на подъезд, указывать его надо!
— А вы почему со мной так говорите?
— Это вы мне грубите?
-Как я грублю?
— Вы сели не поздоровались и еще тыкаете на подъезд!
И водитель проехав, по сути, длину одного дома – остановился.
— Выходите!
-В смысле выходите?
— Я вас не повезу! Я отменил поездку? Такие как вы потом будет писать отзывы!
-Какие отзывы?
— О поездке!
— Слушайте, давайте вы меня довезете – я не будут писать ничего, да и не пишу никогда!
Он тронулся – доехал до ТЦ «Орбита» и остановился.
— Выходите!
Тут Елена не выдержала и включила диктофон на телефоне.
Вот расшифровка:
— То есть вы меня сейчас высаживаете?
— Да сели и даже не поздоровались просто. Поздоровались хотя бы.
-Смотрите, а вы допускаете, что у человека есть свои мысли и он погружен в себя и не думает о том, что здороваться с вами – он просто думает свое?
-Вы пальцем вот так вота тыкнули в подъезд…
-Я вам показала – что это второй подъезд.
— И такие люди, как вы, рейтинг всегда понижают у таксистов.
— А вы уверены, что такие люди, как я понижают?
-Да-да!
— А на основании чего?
— Я не подъехал к подъезду, а вы вот так вот тыкнули – почему вы тут стоите?
— Так, это же вы делаете свои ментальные выводы, что я вот так вот тыкнула.
-М..м…м
— Я вам просто показала – что вот она я! Вы допускаете, что в силу своих представлений, вы вкладывает в мой жест рукой иной смысл, чем я вкладывала?
— Вы показали рукой на подъезд, а не показали рукой на себя! Вы показали рукой – почему вы не подъехали к подъезду!
— Вы такой вывод делаете?
-Так он такой и есть!
— А почему вы так думаете? Я думаю совсем иначе!
— Вы подъезд не указали! Я подъехал на точку!
-А вы допускаете, что указала подъезд, а он не сохранился.
-Я нет, такого не может быть!
— А почему такого не может быть?
— Вот вы мне покажите – где вы указали подъезд! Я вас вообще-то не ругаю, не матерю!
— А я вас тоже не ругаю и не матерю! Вы просто меня сейчас высаживаете из машины. На основании чего?
— Я отменил заявку!
— На основании чего? На основании моего жеста рукой на подъезд?
-Нет!
— Тогда на основании чего?
-То, что вы сели не поздоровались и начали на меня ругаться.
— Как я на вас ругалась?
-Вы сказали, почему вы не подъехали к подъезду?
— То есть сказать «почему вы не подъехали к подъезду?» — это ругаться?
-Выходите! Я поехал на другой заказ.

Последний кадр перепалки попал на видео:

Елена вышла. Водитель уехал:

— Я опешила, потом стало смешно. Особенно, когда это человек перед тем, как выйти мне сообщил, что первое – он точно живет лучше, чем я, второе – что у него есть Прадо, третье – что он так, иногда таксует. После этих слов я поняла, что далее продолжать смысла нет. С такими комплексами и сидел бы за рулем прадо, а не возил пассажиров. Такси Яндекс сделало всем хорошо – пассажиры могут уехать дешевле, чем раньше и любой водитель может заработать к семейному бюджету. Но знаете, если вы идете работать в такси – это работа с людьми. И порою – промолчите, не нужно свои пять копеек вставлять. И что было утром, я не поняла. Ведь пока ехали сто метров до Орбиты, я ему сказала – давайте уже поедем, я никогда ничего не писала, и не буду писать. А ведь этот водитель уже внутренне решил, что пять копеек его будут последними – выгнал меня.
Елена вышла и впервые в жизни в сервисе оставила отзыв: «Водитель высадил из автомобиля по причине того, что пассажир указал пальцем на подъезд, к которому надо было подъехать и за то, что пассажир с ним не поздоровался».
Буквально через 5 секунд пришел ответ от Павла из чата такси Яндекс:

«Здравствуйте! Сожалею, что вам пришлось столкнуться с непрофессионализмом. Такое поведение недопустимо для нашего сервиса. Этот водитель будет отправлен на повторное тестирование, а отзывы о его работе возьмем на строгий контроль. Если водитель не сможет соблюдать стандарты сервиса и коммуникации с пассажирами – к заказам больше не вернется. Простите, пожалуйста, за этот недопустимый случай».

— Я-то простила, — смеется пассажирка, — Только вот водитель мне вдогонку кричал, что другие положительные отзывы перекроют мой отрицательный! В общем, пора ему пересесть обратно в прадо и не видеть нас, пассажиров.

Водитель выгнал пассажирку из такси «Яндекса» в Бердске: причина – она не поздоровалась и указала рукой не на себя, а на дверь подъезда
Номер водителя такси

Елена вызвала другого водителя Яндекса и уехала на работу.

Как сообщила Елена в редакцию, сервис Яндекс.Такси написал в ответ на данную публикацию:

«Сожалеем, что вам пришлось с этим столкнуться.

Информацию об этом водителе уже отправили нашим коллегам из контроля качества. Они проверят его историю заказов, понаблюдают за ним. Дальше будем решать, сможет ли он вообще продолжить работать с сервисом.

И если вдруг в вашей поездке что-то пошло не так, то сразу же пишите нам. Готовы прийти на помощь в любой ситуации и без ответа не оставим.

Служба поддержки Яндекс.Такси»

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От редакции

А вас за что выгоняли из такси?

Гость, 02 июля 2020 17:46
Завели где-то мужЫка! Жена что-ли неделю не даёт??!
Аноним, 02 июля 2020 18:06
Скорее взять не может.
Raven, 02 июля 2020 20:50
В общем ангина во время месячных у жены
Анонимка, 03 июля 2020 16:21
И опять во всем жены виноваты. Найдите уже другой источник вины
Аноним, 03 июля 2020 17:06
Дурак что ли? Почему пассажир обязан с ним здороваться?
Пришёл клиент, адрес извоза известен, привёз, взял деньги, уехал на другой вызов. Можно вообще не говорить ни слова. Банальности таксистов "за жизнь /политику" точно неинтересны.
Аноним, 02 июля 2020 17:58
Я здороваюсь с продавцам. С кондукторами. А с водителем такси так не только здороваюсь, но и побеседовать интересно. Странная барышня. Видимо не воспитанная или проблемы в личной жизни
Аноним, 02 июля 2020 18:29
Да барышня конечно не права. Сама себя как царевна похоже вела и на что-то обижается. Надо в такси сделать приложение чтобы таксисты оставляли отзывы об абонентах которые ведут себя по хамски и тогда будут задумываться эти яжематери о своём поведении.
Adeli, 03 июля 2020 02:48
Что-то вы припозднилась с таким предложением: давно в Я.Такси водители ставят рейтинг пассажиру. Видимо, совсем не пользуетесь сервисом, а всё туда же, советы давать
Гость, 03 июля 2020 09:39
Типа, такой себе пассажЫр, "на двоечку"! Не поёт, не пляшет, стихи не декламирует...
Ада, 03 июля 2020 22:20
Клиенты ради промкода все провоцирует потом водителя виноват делает
Аноним, 02 июля 2020 19:14
Не по мужски повел себя собственник целого ПРАДО!Действительно закомплексованный.
Аноним, 02 июля 2020 20:00
На ремонт прадо деньги и таксует.
Raven, 02 июля 2020 20:53
Чутка до Бентли осталось подкопить, вот и таксует
Аноним, 02 июля 2020 23:52
А он и не говорил, что прадо целый.
Виталий, 02 июля 2020 19:40
Реально какой-то больной...
Елена, 02 июля 2020 20:01
И опять яндекс....
Аноним, 02 июля 2020 20:23
Здорово тетя себя оправдала. Ну да, в чужом глазу соринку видим... Королева...
Аноним, 02 июля 2020 20:37
Реально какая то больная
Raven, 02 июля 2020 20:54
Больная в том, что не поздоровалась?
!!!, 02 июля 2020 21:11
Из такси не выгоняли,а вот у подъезда однажды стояли 20 минут, а такси без опозновательных знаков стояло через подъезд.До подобной ситуации мы не снизошли,но было неприятно, чей это "ляп"-диспетчера или водителя не знаю,но не все пассажиры обладают даром ясновидения.
Аноним, 03 июля 2020 00:27
А водители все как один Вольф Мессинг?
Татьяна, 03 июля 2020 08:39
Когда вы вызываете такси вам говорят и номер, и цвет, и марку машины... а водитель не знает кто его пассажиры и не всегда правильно указывается подъезд
Аноним, 02 июля 2020 21:24
Нет, в том что сразу жалуется. Поганые людишки, на дух таких не переношу.
Аноним, 02 июля 2020 21:45
Себя таксист не пожалеет - никто не пожалеет.
Аноним, 02 июля 2020 21:45
Коровлевны конечно сами провоцируют, зачем показывать пальцем на подъезд, доведут и потом же тебе еще и жена не дает и все такое.
Я как то работал в магазине грузчиком и одна продавщица, повторюсь, одна продавщица, пустые коробки выпинывала в коридор потому что они ей мешали ходить, а другие уносили и аккуратно складывали возле двери, чтоб я мог их потом унести, а эта пинала так что они залетали в склад и где нибудь валялись и еще она демонстративно запиналась, материлась, и пинала эту коробку и всегда на меня ворчала, что я сам должен видеть и уносить пустые корбки, а не ждать когда тебя позовут, попросят.
Однажды я ее послал и она потом на собрании у них тогда собрании происходили всех магазинов и продавцов и вот она на этом собрании стала жаловаться, что ее послали, унизили, вообщем, плохой грузчик, ненастоящий мужчина, недодали.
Аноним, 03 июля 2020 09:25
Конечно не мужчина, раз на женщину жалуешься за то, что сам же свою работу и не выполняешь.
А за "послал" в нормальной фирме увольняют по статье в тот же день, и хорошо, если без административки.
Аноним, 02 июля 2020 21:52
Меня вез такой таксист из Яндекса.
Сначала попросил, что бы я вышел на автобусную остановку, потом всю дорогу жаловался, как жизнь его такого крутого заставила таксовать, а он ведь не такой как все, он вообще когда то бандитом ведь был. Потом он и высадил на автобусной останов, а не у дома.
Берут кого не попадя без справки из психушки и из полиции.
А так бы врача можно было бы привлечь.
Аноним, 02 июля 2020 22:59
Королёве трудно два шага была пройти. Водила прав
Raven, 03 июля 2020 07:01
Король трудно было два метра проехать
Аноним, 02 июля 2020 23:07
Я ездила с этим водителем "яндекс такси". Вполне адекватный водитель, общительный. Довез до места без проблем. Женщина вышла в люди, можно и выйти из своих мыслей)))Просто она проявила свое воспитание. Еще и не постеснялась поделиться со всем Бердском))
Аноним, 02 июля 2020 23:36
Позорище, сидит как крыска, жалуется на весь город.
Аноним, 02 июля 2020 23:41
был бы мужик здоровый вместо девки..
Аноним, 03 июля 2020 00:20
Пассажирам необходимо посмотреть на себя со стороны, 100 рублей это не покупка водителя вместе с его автомобилем, а стоимость поездки.
Аноним, 03 июля 2020 09:17
Хорошо, тогда я буду ехать на машине, а водитель будет бежать сзади.
Деньги скину за поездку в яндекс, а водитель потом машину заберет, если найдет.
Аноним, 03 июля 2020 09:29
Машина кстати бредированная и наверно казенная яндекс.
Свои машины редко обклеивают.
Елена, 03 июля 2020 01:15
Мне попадались пару раз водители Яндекс-такси, которые всю дорогу сокрушались что возят нас, пассажиров, себе в убыток, за копейки. Один раз ехала из Новосибирска за 550 рублей, так водитель весь на г... но изошел, думала то ли доплатить ему ещё сотню чтобы замолчал... Зачем работаете если себе в убыток? Идите в школу преподавать
Аноним, 03 июля 2020 19:28
Что они могут в школе? Мозг выносить кому-то?
Виталий, 04 июля 2020 00:55
Когда вы в магазине берёте уценку, будьте готовы сидеть полдня на толчке. Такси сейчас такой магазин. Хотели дешевку - получите. Хорошо за пятак не бывает.
Александр, 03 июля 2020 07:38
Если один под'езд важен надо в примечании это указать. Хотя мне попадались только адекватные водители. Поздоровался или нет не суть важно. А приложение имеет хронические ошибки с определением места прибытия. Не один раз водителя отправляли на со́седню́ю улицу.
Аноним, 03 июля 2020 08:33
НВР:
У дамы плохое настроение было, решила водитею испортить настроение.
777888, 03 июля 2020 08:49
я с ним ездил и не раз,адекватный парень,единственный кто в маске ездит,в салоне всегда чисто и приятно пахнет.
Аноним, 03 июля 2020 09:20
Вы с ним ехали или его нюхали? Определитесь.
И как его в маске узнали?
Маша, 03 июля 2020 11:38
Вот на самом деле не известно настоящая причина, почему поступил так водитель. Я думаю женщина была 100процентов не права, не соблюдала субардинацию итд.Некоторые люди не считают за людей водителя и продовцов не раз была свидетелем и ведут себя высокомерно.Полюбому ситуация выкручена!И водителю совет, отправить видео разговора,как на самом деле всё было.На видео регистраторе скорее всего есть запись и мы узнаем ещё больше причин, не думаю что это женщина была одуванчиком!
Аноним, 03 июля 2020 12:25
НВР:
Прилетела я с Симферополя с маленьким чемоданчиком и корзинкой персиков на 3 кг.Персики везла в ручной клади.Вызвала такси Лидер приехал водитель ,я поставила чемодан в багажник,а персики с собой,тогда он вышвырнул чемодан,потому,что сказал корзину в багаж.Я сразу ничего не поняла,так быстро все было.Вот так.
Аноним, 03 июля 2020 13:13
Черт!
Аноним, 03 июля 2020 13:22
Езжу постоянно с Бердскими таксистами, нет не яндексом, тут товарищь уговорил поехать на Я-такси. Да рублей на 10-20 дешевле и то не всегда. Для себя решил, что без особой надобности упомянутое такси вызывать больше не буду.
И дверями то я ему сильно хлопнул, хотя сам имею машину и знаю, что значить сильно хлопнуть и окно попросил прикрыть, а ему понимашь цельный день то открой, то закрой и вобще он бедолага весь день в духоте. Всю дорогу бу-бу-бу и сел то я с алкогольным выхлопом и еду на маленькое расстояние. Вобщем, как в анекдоте, ложички нашлись, но ощущения гадостные остались.
Михаил, 03 июля 2020 16:39
Как-то сломалась у меня машина, на улице дождь, надо ехать на работу и ребенка в садик везти.Хотел вызвать такси, они мне пишут "только безналичный расчет,водитель едет из далека". Да мне то какая разница откуда он едет. Жена полезла в приложение вызвать такси. А они с Микрорайона до центра зарядили почти 500 рублей. И всё жалуются в убыток они работают. Барыги они. И прилажуха какая то нудобная.
Евгений, 03 июля 2020 17:29
Не хочешь лишних 10 метров пройти ножками или корона мешает указывай подъезд. Смогла дойти и присесть , будь добра не вспоминать и указывать, поздороваться в гостях. Гордыня мешает ходи пешком .
Аноним, 03 июля 2020 18:20
А водитель оказался прав
Вам не поездка была важна
А жалоба на водителя
Правильно что он отказался вас везти.
Аноним, 03 июля 2020 18:31
Чистый совок (советский сервис такси). Когда такси было мало, а водилы диктовали свои условия и вполне могли не взять, узнав, например, о маршруте (типа, нет еду в парк)... Припозднился этот кекс с появлением на свет.

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