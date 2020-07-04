Водитель выгнал пассажирку из такси «Яндекса» в Бердске: причина – она не поздоровалась и указала рукой не на себя, а на дверь подъезда

— Меня еще никогда не выгоняли из такси, — делится яркими впечатлениями после поездки жительница Бердска Елена. Точнее поездки, которая не состоялось.
Около 8 утра сегодня, 2 июля, она вызвала такси Яндекс для поездки от ул.Первомайской в Микрорайоне до центра Бердска. Машин было мало и цена – 190 рублей за эконом.
Елена в маске и даже в перчатках вовремя вышла из подъезда и увидела, что автомобиль стоит около 3 подъезда.
— А вы почему со мной так говорите?
— Это вы мне грубите?
-Как я грублю?
— Вы сели не поздоровались и еще тыкаете на подъезд!
И водитель проехав, по сути, длину одного дома – остановился.
— Выходите!
-В смысле выходите?
-Какие отзывы?
— О поездке!
— Слушайте, давайте вы меня довезете – я не будут писать ничего, да и не пишу никогда!
Он тронулся – доехал до ТЦ «Орбита» и остановился.
— Выходите!
Тут Елена не выдержала и включила диктофон на телефоне.
Вот расшифровка:
— Да сели и даже не поздоровались просто. Поздоровались хотя бы.
-Смотрите, а вы допускаете, что у человека есть свои мысли и он погружен в себя и не думает о том, что здороваться с вами – он просто думает свое?
-Вы пальцем вот так вота тыкнули в подъезд…
-Я вам показала – что это второй подъезд.
— И такие люди, как вы, рейтинг всегда понижают у таксистов.
— А вы уверены, что такие люди, как я понижают?
-Да-да!
— Я не подъехал к подъезду, а вы вот так вот тыкнули – почему вы тут стоите?
— Так, это же вы делаете свои ментальные выводы, что я вот так вот тыкнула.
-М..м…м
— Я вам просто показала – что вот она я! Вы допускаете, что в силу своих представлений, вы вкладывает в мой жест рукой иной смысл, чем я вкладывала?
— Вы показали рукой на подъезд, а не показали рукой на себя! Вы показали рукой – почему вы не подъехали к подъезду!
— Вы такой вывод делаете?
-Так он такой и есть!
— Вы подъезд не указали! Я подъехал на точку!
-А вы допускаете, что указала подъезд, а он не сохранился.
-Я нет, такого не может быть!
— А почему такого не может быть?
— Вот вы мне покажите – где вы указали подъезд! Я вас вообще-то не ругаю, не матерю!
— А я вас тоже не ругаю и не матерю! Вы просто меня сейчас высаживаете из машины. На основании чего?
— Я отменил заявку!
-Нет!
— Тогда на основании чего?
-То, что вы сели не поздоровались и начали на меня ругаться.
— Как я на вас ругалась?
-Вы сказали, почему вы не подъехали к подъезду?
— То есть сказать «почему вы не подъехали к подъезду?» — это ругаться?
-Выходите! Я поехал на другой заказ.
Последний кадр перепалки попал на видео:
Елена вышла. Водитель уехал:
— Я опешила, потом стало смешно. Особенно, когда это человек перед тем, как выйти мне сообщил, что первое – он точно живет лучше, чем я, второе – что у него есть Прадо, третье – что он так, иногда таксует. После этих слов я поняла, что далее продолжать смысла нет. С такими комплексами и сидел бы за рулем прадо, а не возил пассажиров. Такси Яндекс сделало всем хорошо – пассажиры могут уехать дешевле, чем раньше и любой водитель может заработать к семейному бюджету. Но знаете, если вы идете работать в такси – это работа с людьми. И порою – промолчите, не нужно свои пять копеек вставлять. И что было утром, я не поняла. Ведь пока ехали сто метров до Орбиты, я ему сказала – давайте уже поедем, я никогда ничего не писала, и не буду писать. А ведь этот водитель уже внутренне решил, что пять копеек его будут последними – выгнал меня.
Елена вышла и впервые в жизни в сервисе оставила отзыв: «Водитель высадил из автомобиля по причине того, что пассажир указал пальцем на подъезд, к которому надо было подъехать и за то, что пассажир с ним не поздоровался».
Буквально через 5 секунд пришел ответ от Павла из чата такси Яндекс:
«Здравствуйте! Сожалею, что вам пришлось столкнуться с непрофессионализмом. Такое поведение недопустимо для нашего сервиса. Этот водитель будет отправлен на повторное тестирование, а отзывы о его работе возьмем на строгий контроль. Если водитель не сможет соблюдать стандарты сервиса и коммуникации с пассажирами – к заказам больше не вернется. Простите, пожалуйста, за этот недопустимый случай».
— Я-то простила, — смеется пассажирка, — Только вот водитель мне вдогонку кричал, что другие положительные отзывы перекроют мой отрицательный! В общем, пора ему пересесть обратно в прадо и не видеть нас, пассажиров.
Елена вызвала другого водителя Яндекса и уехала на работу.
Как сообщила Елена в редакцию, сервис Яндекс.Такси написал в ответ на данную публикацию:
«Сожалеем, что вам пришлось с этим столкнуться.
Информацию об этом водителе уже отправили нашим коллегам из контроля качества. Они проверят его историю заказов, понаблюдают за ним. Дальше будем решать, сможет ли он вообще продолжить работать с сервисом.
И если вдруг в вашей поездке что-то пошло не так, то сразу же пишите нам. Готовы прийти на помощь в любой ситуации и без ответа не оставим.
Служба поддержки Яндекс.Такси»
Пришёл клиент, адрес извоза известен, привёз, взял деньги, уехал на другой вызов. Можно вообще не говорить ни слова. Банальности таксистов "за жизнь /политику" точно неинтересны.
Я как то работал в магазине грузчиком и одна продавщица, повторюсь, одна продавщица, пустые коробки выпинывала в коридор потому что они ей мешали ходить, а другие уносили и аккуратно складывали возле двери, чтоб я мог их потом унести, а эта пинала так что они залетали в склад и где нибудь валялись и еще она демонстративно запиналась, материлась, и пинала эту коробку и всегда на меня ворчала, что я сам должен видеть и уносить пустые корбки, а не ждать когда тебя позовут, попросят.
Однажды я ее послал и она потом на собрании у них тогда собрании происходили всех магазинов и продавцов и вот она на этом собрании стала жаловаться, что ее послали, унизили, вообщем, плохой грузчик, ненастоящий мужчина, недодали.
А за "послал" в нормальной фирме увольняют по статье в тот же день, и хорошо, если без административки.
Сначала попросил, что бы я вышел на автобусную остановку, потом всю дорогу жаловался, как жизнь его такого крутого заставила таксовать, а он ведь не такой как все, он вообще когда то бандитом ведь был. Потом он и высадил на автобусной останов, а не у дома.
Берут кого не попадя без справки из психушки и из полиции.
А так бы врача можно было бы привлечь.
Деньги скину за поездку в яндекс, а водитель потом машину заберет, если найдет.
Свои машины редко обклеивают.
У дамы плохое настроение было, решила водитею испортить настроение.
И как его в маске узнали?
Прилетела я с Симферополя с маленьким чемоданчиком и корзинкой персиков на 3 кг.Персики везла в ручной клади.Вызвала такси Лидер приехал водитель ,я поставила чемодан в багажник,а персики с собой,тогда он вышвырнул чемодан,потому,что сказал корзину в багаж.Я сразу ничего не поняла,так быстро все было.Вот так.
И дверями то я ему сильно хлопнул, хотя сам имею машину и знаю, что значить сильно хлопнуть и окно попросил прикрыть, а ему понимашь цельный день то открой, то закрой и вобще он бедолага весь день в духоте. Всю дорогу бу-бу-бу и сел то я с алкогольным выхлопом и еду на маленькое расстояние. Вобщем, как в анекдоте, ложички нашлись, но ощущения гадостные остались.
Вам не поездка была важна
А жалоба на водителя
Правильно что он отказался вас везти.