Водитель выгнал пассажирку из такси «Яндекса» в Бердске: причина – она не поздоровалась и указала рукой не на себя, а на дверь подъезда

Водитель сообщил бердчанке, что он живет лучше, чем она, что у него есть Prado, что он иногда таксует, а такие, как Елена, всегда пишут негативные отзывы. Смотрите видео.

Водитель такси Яндекс выгнал пассажирку в Бердске

— Меня еще никогда не выгоняли из такси, — делится яркими впечатлениями после поездки жительница Бердска Елена. Точнее поездки, которая не состоялось.

Около 8 утра сегодня, 2 июля, она вызвала такси Яндекс для поездки от ул.Первомайской в Микрорайоне до центра Бердска. Машин было мало и цена – 190 рублей за эконом.

Елена в маске и даже в перчатках вовремя вышла из подъезда и увидела, что автомобиль стоит около 3 подъезда.



— Я невольно ткнула рукой на свой подъезд, мол, вот я – это я вас вызвала ко 2 подъезду, — делится она. – И села в машину, которая подъехала. И думая, про планерку на 9 утра, я даже не поняла, что и как началось. Но услышала, что водитель мне говорит, мол, что вы тыкаете на подъезд, указывать его надо!— А вы почему со мной так говорите?— Это вы мне грубите?-Как я грублю?— Вы сели не поздоровались и еще тыкаете на подъезд!И водитель проехав, по сути, длину одного дома – остановился.— Выходите!-В смысле выходите?— Я вас не повезу! Я отменил поездку? Такие как вы потом будет писать отзывы!-Какие отзывы?— О поездке!— Слушайте, давайте вы меня довезете – я не будут писать ничего, да и не пишу никогда!Он тронулся – доехал до ТЦ «Орбита» и остановился.— Выходите!Тут Елена не выдержала и включила диктофон на телефоне.Вот расшифровка:— То есть вы меня сейчас высаживаете?— Да сели и даже не поздоровались просто. Поздоровались хотя бы.-Смотрите, а вы допускаете, что у человека есть свои мысли и он погружен в себя и не думает о том, что здороваться с вами – он просто думает свое?-Вы пальцем вот так вота тыкнули в подъезд…-Я вам показала – что это второй подъезд.— И такие люди, как вы, рейтинг всегда понижают у таксистов.— А вы уверены, что такие люди, как я понижают?-Да-да!— А на основании чего?— Я не подъехал к подъезду, а вы вот так вот тыкнули – почему вы тут стоите?— Так, это же вы делаете свои ментальные выводы, что я вот так вот тыкнула.-М..м…м— Я вам просто показала – что вот она я! Вы допускаете, что в силу своих представлений, вы вкладывает в мой жест рукой иной смысл, чем я вкладывала?— Вы показали рукой на подъезд, а не показали рукой на себя! Вы показали рукой – почему вы не подъехали к подъезду!— Вы такой вывод делаете?-Так он такой и есть!— А почему вы так думаете? Я думаю совсем иначе!— Вы подъезд не указали! Я подъехал на точку!-А вы допускаете, что указала подъезд, а он не сохранился.-Я нет, такого не может быть!— А почему такого не может быть?— Вот вы мне покажите – где вы указали подъезд! Я вас вообще-то не ругаю, не матерю!— А я вас тоже не ругаю и не матерю! Вы просто меня сейчас высаживаете из машины. На основании чего?— Я отменил заявку!— На основании чего? На основании моего жеста рукой на подъезд?-Нет!— Тогда на основании чего?-То, что вы сели не поздоровались и начали на меня ругаться.— Как я на вас ругалась?-Вы сказали, почему вы не подъехали к подъезду?— То есть сказать «почему вы не подъехали к подъезду?» — это ругаться?-Выходите! Я поехал на другой заказ.

Последний кадр перепалки попал на видео:

Елена вышла. Водитель уехал:

— Я опешила, потом стало смешно. Особенно, когда это человек перед тем, как выйти мне сообщил, что первое – он точно живет лучше, чем я, второе – что у него есть Прадо, третье – что он так, иногда таксует. После этих слов я поняла, что далее продолжать смысла нет. С такими комплексами и сидел бы за рулем прадо, а не возил пассажиров. Такси Яндекс сделало всем хорошо – пассажиры могут уехать дешевле, чем раньше и любой водитель может заработать к семейному бюджету. Но знаете, если вы идете работать в такси – это работа с людьми. И порою – промолчите, не нужно свои пять копеек вставлять. И что было утром, я не поняла. Ведь пока ехали сто метров до Орбиты, я ему сказала – давайте уже поедем, я никогда ничего не писала, и не буду писать. А ведь этот водитель уже внутренне решил, что пять копеек его будут последними – выгнал меня.

Елена вышла и впервые в жизни в сервисе оставила отзыв: «Водитель высадил из автомобиля по причине того, что пассажир указал пальцем на подъезд, к которому надо было подъехать и за то, что пассажир с ним не поздоровался».

Буквально через 5 секунд пришел ответ от Павла из чата такси Яндекс:

«Здравствуйте! Сожалею, что вам пришлось столкнуться с непрофессионализмом. Такое поведение недопустимо для нашего сервиса. Этот водитель будет отправлен на повторное тестирование, а отзывы о его работе возьмем на строгий контроль. Если водитель не сможет соблюдать стандарты сервиса и коммуникации с пассажирами – к заказам больше не вернется. Простите, пожалуйста, за этот недопустимый случай».

— Я-то простила, — смеется пассажирка, — Только вот водитель мне вдогонку кричал, что другие положительные отзывы перекроют мой отрицательный! В общем, пора ему пересесть обратно в прадо и не видеть нас, пассажиров.

Номер водителя такси

Елена вызвала другого водителя Яндекса и уехала на работу.

Как сообщила Елена в редакцию, сервис Яндекс.Такси написал в ответ на данную публикацию: