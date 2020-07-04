Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

По факту публикации истории медсестры, рассказавшей о недостатке градусников в больнице, отсутствии выплат и средств индивидуальной защиты, началась проверка, сообщил 3 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» начальник пресс-службы прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
— Прокуратура Бердска начала проверку по факту публикации истории медсестры. Проверка была начата 2 июля, вчера. Общий срок проверки — 30 дней. Все факты, изложенные в публикации, в статье, будут проверены, им будет дана оценка, и на этом основании будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказал Дмитрий Лямкин.
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска. Узнав об ужасах лечения, редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт. В результате публикаций ситуация уже сдвинулась – бердская прокуратура начала проверку.
Нареканий и нарушений скорее всего не будет со стороны персонала, но вот, что очень важно, будут указания на недостаток средств и необходимость финансирования. С такими документами уже можно просить денег в Минздраве НСО. Плохо только, что процесс этот небыстрый и немедленных улучшений не произойдет.
Хотелось, чтобы правду.
Выяснится, что все превосходно, факты, естественно, не подтвердятся. Разве бывает иначе?
Затрудняюсь ответить. При отсутствии открытости информации о заболевших в области,возможно и ничего не найдут.ведь понятно,что не может ежедневно заболевать одинаковое количество людей. Многим заболевшим и тесты не делают.
Это сложный вопрос.
Медработники вряд ли откажутся от анонимности, во-первых - из-за боязни преследования от начальства; во-вторых - уже достаточно возбуждено уголовных дел на врачей типа за "фейки" о положении в их учреждениях. Сами понимаете, что суд чаще всего принимает решение в пользу вышестоящего начальства.
Фейк
Что всё в порядке, нарушений не установлено
Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь. Недостоверна информация о заболевании коронавирусом медперсонала пульмонологического отделения. До настоящего времени не зафиксировано ни одного подтвержденного случая.
Средства индивидуальной защиты в Бердской больнице имеются в достаточном количестве. На 3 июля в наличии 624 комплекта инфекциониста, 76000 одноразовых масок, 100 респираторов, 1200 одноразовых халатов, 2300 медицинских перчаток. СИЗ больница закупает самостоятельно и получает из резерва министерства здравоохранения Новосибирской области в необходимых объемах.
Также не соответствует действительности информация о нехватке медикаментов. В Бердской центральной городской больнице имеются все необходимые лекарственных препараты для лечения COVID-19.
СМИ перед публикацией не обращались за комментариями к руководству лечебного учреждения или в Минздрав Новосибирской области. Сотрудники больницы с жалобами в министерство здравоохранения региона не обращались.
Прокуратура Бердска звучит только строго, а по факту на очевидное и явное глаза закроют и дадут официальный ответ, что люди снова параноей страдают и всё в городе отлично. Зря только их бедных дёрнули. Только воду мутить. Не верю, что они способны там что-то найти и раскопать. Если на чистоту то в БЦГБ бардак, но почему - то видят это только простые смертные...
Будет тишь и гладь
Ничего
Когда были статьи, что лес вырубают у нас, то что ответила прокуратура? Что-то аналогичное и здесь будет. Проверки нужны федеральные, на местах всё обычно замалчивается. То ли боятся, то ли дружат все.
Но может и получится так, по установке сверху и "обычной" практике по стране: Всё есть, всего хватает, выплаты начисляются. А медсестра врёт, пациенты врут, СМИ врут. А в министерстве здравоохранения кристально честные.
Сам лично общался с персоналом ковид госпиталя на базе первой городской 8 корпус. Они знатно поржали, когда предложил им попросить у министерства поддержки. Сказав мне в ответ, что никто к пандемии не готовился. Надеялись на авось. Все сделали по быстрому. Вот и результат. По Бердску, думаю, ситуация точно как сказала медсестра и пациенты.
А они будут что-то выяснять??? Вы что, и правда в это верите??? Экие вы наивные. Но в прошлом году довелось побывать в приемном покое при поликлинике №2 на Боровой. Там фильмы ужасов хорошо снимать. Все в стиле жанра - мрачно, убого, разрушено. Эдакий символ разрушенной медицины.
Накажут санитарку
Выяснят что в Бердской больнице лучшие врачи и лучшая в мире медицина. Пусть зайдут в 11 больницу НОВОСИБИРСКА и дадут еще одну медаль АКСЕНОВОЙ, за то что не борются за жизнь Новосибирцев и смертность по России на 1 месте в Новосибирске. Они потом разбираются комиссионно над каждой смертью, а не до того , чтобы не умер сделать всё.
Нужно чиновников ложить в ГКБ№25.