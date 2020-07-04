Пациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов

Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса БЦГБ по адресу: ул. Попова 10/2.

На одном этаже и больны, и здоровые в пульмонологии

В ответ на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня, 2 июля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, где лежат пациенты с коронавирусом и без него в ЦГБ Бердска.

— Для лечения пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 в БЦГБ определен один этаж больничного корпуса. Пациенты госпитализируются в одну или двухместные палаты в соответствии с их статусом. Для пациентов данной категории выделены койки на 4 этаже больничного корпуса БЦГБ по адресу: ул. Попова 10/2, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Таким образом, пациенты с подозрением на коронавирус и с подтвержденной коронавирусной инфекцией располагаются на одном этаже или даже в одной палате, что существенно увеличивает риск заражения.