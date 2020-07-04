Грозы и дожди при +31 градусе ожидают жителей Бердска 4 июля

Температура воздуха ночью +13, +18°C, днем +21, +26°C, местами +31°C

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, и грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°C, днем +21, +26°C, местами +31°C.