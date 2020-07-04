Утонул 9-летний мальчик: скатился на велосипеде в реку Иня в Новосибирске. Плавать не умел

В воде велосипед из-под ребенка выскользнул, а так как 9-летний мальчик не умел плавать -потерпевший утонул.

В Новосибирской области произошел очередной трагический случай с ребенком на воде

3 июля 2020 года около 15 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в Новосибирском районе в СНТ «Иня-2» в реке Иня утонул 9-летний мальчик. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России. По данному факту следственным отделом по городу Обь СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днем трое несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на реку Иня. В какой-то момент один из детей решил скатиться на велосипеде в воду. В воде велосипед из-под ребенка выскользнул, а так как 9-летний мальчик не умел плавать -потерпевший утонул. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело потерпевшего из водоема.

В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.