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Срочно розыск: мальчик-аутист испугался собаки и убежал в поле. Ищут уже 3 дня

09:44 04.07.2020 Фото: СК
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Приметы на момент исчезновения: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.
Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.ФОТО.

Срочно розыск: мальчик аутист испугался собаки и убежал в поле. Ищут уже 3 дня
Иванов Олег Владимирович, 11.11.2005 года рождения

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области обращаются к жителям региона с просьбой о помощи в установлении местонахождения несовершеннолетнего жителя Заельцовского района города Новосибирска Иванова Олега Владимировича, 11.11.2005 года рождения.

По данным следствия, 1 июля 2020 года около 15 часов несовершеннолетний со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы на момент исчезновения: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.

Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.

Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Иванова Олега, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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