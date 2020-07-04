Можно ли давить клеща руками? Почти 18 тысяч человек укусили клещи за сезон 2020 в Новосибирской области

В специализированных лабораториях исследовано 15437 клещей, снятых с людей, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита – 3,8 %, боррелиями – 60,9 %. Зарегистрировано 37 случаев клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого боррелиоза.

Зарегистрировано 37 случаев клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого боррелиоза

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области информирует, что по состоянию на 30.06.2020 г. обратилось в медицинские организации области 17751 человек, в том числе 5460 детей до 18 лет, пострадавших от укусов клещей.

Зарегистрировано 37 случаев клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого боррелиоза.

Дератизация проведена на площади 5757,0 га, акарицидная обработка проведена на площади: 2616,0 га кладбищ, 438,0 га парков, ЛОУ -1391,83га.

С начала года привито против клещевого энцефалита 295288 человек.

В специализированных лабораториях исследовано 15437 клещей, снятых с людей, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита – 3,8 %, боррелиями – 60,9 %.

Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Рекомендации по правилам поведения на территории, опасной в отношении иксодовых клещей.

1. Необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхнюю часть одежды (рубашка, куртка) необходимо заправлять в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке.

Желательно, чтобы ворот рубашки и брюки не имели застежки или имели застежку типа «молния», под которую не могут заползти клещи.

На голове предпочтительнее шлем-капюшон, плотно пришитый к рубашке, в крайнем случае, волосы должны быть заправлены под шапку или косынку. Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, так как на ней клещи более заметны.

Следует знать, что клещи прицепляются к одежде с травяной или кустарниковой растительности и всегда ползут вверх по одежде.

2. Нельзя садиться или ложиться на траву.

3. Необходимо регулярно и, по возможности, часто (каждые 15 – 30 минут) проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся к одежде клещей.

4. Существенно увеличить уровень защиты от нападения и присасывания клещей и снизить частоту само- и взаимоосмотров можно, если применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства или носить специальную защитную одежду.

5. Для выбора места стоянки, ночевки в лесу предпочтительны сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности.

Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело, волосы. Если лагерь располагается на эпидемически опасной территории, то целесообразно предварительно провести ее однократную обработку акарицидами.

6. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды.

При возможности одежду снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов.

7. Не заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

8. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

9. Раздавливать клещей пальцами нельзя.

10. Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, ранку продезинфицировать раствором йода и обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса о необходимости назначения специфической профилактики.

Присосавшегося клеща сохранить в плотно закрытом флаконе для лабораторного определения его инфицированности.

Ситуация остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.