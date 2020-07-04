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Смелые женщины: обезобразила лицо пластической операцией за 15 000 рублей у доктора без лицензии

10:27 04.07.2020 Фото: https://pixnio.com/
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За изуродование 47-летней жительницы Магнитогорска врачу дали 5 лет тюрьмы.

Смелые женщины: обезобразила лицо пластической операцией за 15 000 рублей у доктора без лицензии
При этом обвиняемая сообщила потерпевшей сведения о наличии у нее необходимой медицинской квалификации для проведения данной операции

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летней жительницы Магнитогорска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает СК РФ.

По данным следствия, в 2019 году в городе Магнитогорске обвиняемая, не имеющая лицензии на осуществление медицинской и косметологической деятельности, в нежилом помещении, не приспособленном для проведения пластических операций, сделала потерпевшей подтяжку кожи на лице, получив 15 тысяч рублей за данную процедуру. При этом обвиняемая сообщила потерпевшей сведения о наличии у нее необходимой медицинской квалификации для проведения данной операции.

В результате проведенной с нарушениями медицинских требований операции на лице потерпевшей образовались рубцы, что привело к обезображиванию лица.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, рубцы на лице потерпевшей являются неизгладимыми, так как для их устранения необходимо оперативное вмешательство.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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