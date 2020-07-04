Интересные гадания на Ивана Купалу 7 июля: старинные обычаи и обряды

Иван Купала считается одним из самых мистических славянских праздников, с ним связано множество ритуалов, обрядов и гаданий. Ночь на Ивана Купалу наступает с 6 на 7 июля. Ее часто связывают со всякой чертовщиной, ходят легенды, что в эту ночь открываются врата в потусторонний мир, с которым связано столько тайн.

Купальская ночь слывет самой мистической в году, поэтому с ней связано множество обычаев и суеверий

Гадание на Ивана Купалу при помощи венков на воде

В этот праздник по обычаю делали любовные привороты, читали колдовские заговоры, проводили таинственные обряды, а также заглядывали в будущее. Также осуществлялись ритуалы, которые помогают достичь желаемого.

Еще в глубокую старину в народе бытовал вид гадания на желание, которое могло исполнится или нет. Для этой цели надо было насобирать полевых трав и цветов, а затем сплести из них венок, надеть его на закате дня и загадать про себя самое заветное желание, затем на утро выйти к водоему и пустить венок на воду. Если же он быстро поплывет, то желание непременно сбудется, а если задержится у берега, то в этот год перемен ждать не стоит, а если утонет, то желание не исполнится.

На Руси венки плели из разных цветов в зависимости от цели ритуала, для которого их создавали. К примеру, венок, олицетворяющей собой чувство любви плели из ромашек, а также добавляли веточки со цветами вишни и яблони, помимо этого их украшали калиной. Еще плелись венки, которые символизируют верность, их плели из васильков.

Таким образом, если же в Купальскую ночь девушка хотела погадать на любовь своего избранника, она плела венок из ромашек, а если на верность, то тогда из васильков. Этот венок надевали на голову пока шли к водоему, а затем бросали венки в воду. Если венок легко поплывет, значит и чувство будет крепким и сильным, а если утонет, то и взаимность пропадет.

Гадание на Ивана Купалу при помощи листьев папоротника

В ночь Ивана Купалы многие поверья связывают с папоротником, который как известно должен зацвести, хотя папоротник не цветет, однако говорят, что это дело рук нечистой силы и кто увидит цветок папоротника сможет найти бесценный клад и несметные богатства, как писал сам великий классик Николай Гоголь в своем произведении «Ночь в Ивана Купала». Поговаривают, что за это некоторые даже продали душу дьяволу.

С папоротником также связано гадание, для которого незамужние девушки шли в лес, срывали один листок папоротника и несли его в избу, затем клали на ночь под подушку со словами:

«Подскажи мне папоротник тужит ли обо мне милый моему сердцу парубок, али забыл меня. Будит ли он мне верным мужем или разбежимся мы. На силы твои уповаю, будущие покажи заклинаю».

И если же по утру листок папоротника завянет, значит и любовь увянет, а если останется свежим, то быть любви пламенной до гроба.

Также с папоротником было связано еще одно гадание. Как известно листок папоротника состоит из множества тонких листочков, девушки срывали его в лесу и несли домой, а затем считали сколько на одном листке папоротника маленьких тоненьких листочков. Если их больше 10 и меньше 20, то девушка к 20 годам выйдет замуж, а если их больше 20, то со свадьбой придется повременить до тех пор, пока не перевалит за 20.

Гадание на Ивана Купалу при помощи восковых свечей

В былые времена девушки из богатых семей гадали при помощи свечей из воска, для этой цели они брали одну свечу и топили ее воск, так чтобы он капал, а затем брали глубокую миску и наливали в нее колодезной воды, в воду капали воском и смотрели какую форму приобретают пятна в воде, все это проделывалось в ночь на Ивана Купалу.

Если форма напоминает сундук – это к приумножению капитала и финансовому благополучию семейства, если форма напоминает кольцо – это к свадьбе. Если же воск ложится полосками, то это к дальней дороге, а если пятно напоминает кляксу, это говорит о том, что в жизни человека скоро наступит момент неопределенности. Так как в бедных семьях свет получали при помощи сальных свечей, они были гораздо более доступными.

Гадание на Ивана Купалу на блинчиках

Иным способом гадали замужние женщины на свою будущую судьбу. 6 июля по новому стилю на закате дня они выпекали сдобные блинчики или оладьи на молоке либо сметане. Они брали тесто ложкой и наливали на сковороду, а затем смотрели какие очертания примет оладья.

Если же форма безупречно круглая, то дальнейшая жизнь будет гладкая, все как по маслу. А если форма оладья получилась неровная, то будущая жизнь может пойти наперекосяк. Но это необязательно, просто что-то может не заладиться.

В Купальскую ночь по традиции проводили ритуалы с разными травами, так как считалось, что те обладают магическими свойствами. Таким образом можно было добиться, лишь подобрав правильные слова заклинания, исполнения желаний.

Также у наших предков было принято ночью купаться в водоемах, так как нечисть вся их покинула и пошла разгуливать по земле. А тот, кто искупается в ночь на Ивана Купалу в реке или озере может загадать желание и оно наверняка сбудется.

Источник: rsute