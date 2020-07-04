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WhatsApp скоро получит улучшенное обновление: нас ждут анимированные стикеры и QR-коды для друзей

13:05 04.07.2020 Фото: Pixabay
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В приложении, согласно официальному блогу его создателей, появится целый набор новых удобных и полезных функций.

WhatsApp скоро получит улучшенное обновление: нас ждут анимированные стикеры и QR коды для друзей
Разработчики WhatsApp сообщают о скором выходе большого обновления для мессенджера

WhatsApp наконец-то получит фишку, уже давно доступную в другом софте такого класса — анимированные стикеры. Но пока что исключительно встроенные, то есть — добавлять свои анимированные стикерпаки пользователи не смогут.

Контакты в WhatsApp теперь можно будет добавлять при помощи сканирования QR-кодов. В приложении появилась функция генерации QR-кода, который ваш собеседник сможет считать при помощи своего смартфона непосредственно с экрана вашего мобильного девайса.

Приложение WhatsApp для ПК, а также сервис WhatsApp Web получат темный режим. Последний до сих пор был доступен только в мобильных версиях мессенджера.

Разработчики говорят, что групповые видеозвонки были значительно улучшены. Например, теперь пользователи смогут «разворачивать» любого из участников на весь экран. В видеочатах могут одновременно участвовать до восьми человек. В WhatsApp для KaiOS теперь есть статусы — короткие видео- и фотооистории, исчезающие через двадцать четыре часа. Девелоперы уточняют, что эти и другие новшества появятся вместе с новой версией WhatsApp, которая будет распространяться в ближайшие недели.

Источник: planet-today

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