5 интересных фактов о щекотке: узнай, кто самый большой фанат щекотки

Может ли человек пощекотать себя сам, почему мы смеемся от щекотки, кто менее восприимчив к этому ощущению, есть ли у животных такой же механизм и как лабораторные крысы смеются, когда их щекочут — не без помощи науки попытаемся разобраться в этих и других «щекотливых» вопросах.

Вы будете смеяться, но банальный на первый взгляд механизм щекотки для научного сообщества — один большой вопрос

Почему мы боимся щекотки

По одной из версий — это защитный механизм нашего тела, безусловный рефлекс, который достался нам от животных более низкого класса. Смысл прост: щекотка нужна для быстрого обнаружения и устранения насекомых с наиболее уязвимых участков тела, а не для издевательств над друзьями. Также ученые полагают, что щекотка — один из побочных рефлексов, который возник в ходе развития нашей центральной нервной системы. Это своеобразный ответ организма на прикосновение к участкам с большим количеством нервных окончаний и кровеносных сосудов (ступни, живот, подмышки и другие наиболее «щекотливые» места), пограничная реакция между основными типами контактного воздействия (лаской и болью).

Почему мы смеемся от щекотки

Вопрос на миллион долларов. Зачастую процесс щекотания вызывает отрицательные эмоции, может быть даже неприятным и болезненным. Стало быть, в этот момент нам должно быть не до смеха. Ученым удалось установить, что на щекотание в человеческом мозге реагирует сразу два участка: один, отвечающий за приятные ощущения, и второй, в ведении которого рефлекторная защитная функция. Некоторые ученые утверждают, что смех в случае с щекоткой — это своего рода прелюдия к плачу от дискомфорта или сильной боли, а масса невольных, нестройных отраженных движений в этот момент похожи на реакцию от сильной боли.

Интересный факт: при смехе (как от щекотки, так и от анекдота) человек не произносит ни слогов, ни отдельных букв. Связано это с тем, что в этот момент центры речи в человеческом мозге подавляются. Вот почему в приступе смеха нам так сложно выдавить из себя хоть слово.

В каком возрасте мы начинаем бояться щекотки

Учеными установлено, что чувствительность к щекотке есть даже у новорожденных, но только ближе к шести месяцам они начинают реагировать на нее улыбкой или смехом. Дело в том, что в самом начале жизни наш мозг не связывает ощущение щекотки с воздействием из окружающего мира, и только в процессе социализации у нас появляется специфический ответ на подобное воздействие. Кстати, психологи считают, что игривое щекотание ребенка родителями отлично способствует эмоциональному сближению.

В процессе жизни чувствительность к щекотке заметно снижается. Это связано с тем, что с возрастом сокращается общая тактильная чувствительность во всем организме.

Кто еще, кроме людей, чувствует щекотку

Ближайшие наши родственники — человекообразные обезьяны — тоже чувствуют щекотку, разве что реакция на нее у них слегка отличается, но так же имеет общие черты со смехом. Во время наблюдений за шимпанзе в конце 1980-х годов было установлено, что приматы-родители так же как и мы игриво щекочут своих детенышей.

Но самые большие фанаты щекотки — лабораторные крысы. Они готовы выполнять специальные задания чтобы их лишний раз пощекотали, плюс ко всему эти грызуны при щекотке издают определенный ультразвуковой сигнал с частотой 50 кГц. Этот сигнал является аналогом смеха, так как ассоциирован у крыс с игровым поведением.

Почему нельзя себя пощекотать

Если вы психически здоровый человек, то процесс самощекотания у вас закончится провалом. Все дело в том, что мозжечок нашего головного мозга очень точно определяет положение наших же конечностей, координаты которых незамедлительно сообщает в моторную зону коры. Там эта информация обрабатывается отделом, ответственным за осязание, и по результатам запускается процесс снижения активности. Ни к чему реагировать, ведь реальной угрозы от собственной руки нет. Но стоит кому-то другому пробежаться пальцами по вашим ребрам, как реакция будет незамедлительной. Механизм работает как часы, и пока ученым никак не удается его обмануть.

Это вовсе не значит, что никто не может сам себя пощекотать. На подобное способны больные шизофренией и те, у кого наблюдаются существенные повреждения мозжечка. В первом случае человек способен сам себя пощекотать при симптоме бреда, когда больному кажется, что кто-другой управляет действиями его рук, во втором — отсутствует или нарушена координация конечностей, то есть в кору не поступают данные о положении конечностей.

Источник: planet-today