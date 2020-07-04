Пенсионерку задавил автобус: руку пострадавшей задало дверью и она упала под колесе. Скончалась в больнице Новосибирска

Женщина 1938 г.р. при выходе из автобуса не успела убрать руку с поручня, вследствие чего произошло зажатие руки дверьми автобуса и падение под колеса.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице

3 июля в 08.45 у дома № 3 на улице Профилактической произошло ДТП. Женщина 1938 г.р. при выходе из автобуса не успела убрать руку с поручня, вследствие чего произошло зажатие руки дверьми автобуса и падение под колеса. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с ст. 12.24 КоАП (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).