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Пенсионерку задавил автобус: руку пострадавшей задало дверью и она упала под колесе. Скончалась в больнице Новосибирска

15:54 04.07.2020 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Женщина 1938 г.р. при выходе из автобуса не успела убрать руку с поручня, вследствие чего произошло зажатие руки дверьми автобуса и падение под колеса.

Пенсионерку задавил автобус: руку пострадавшей задало дверью и она упала под колесе. Скончалась в больнице Новосибирска
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице

3 июля в 08.45 у дома № 3 на улице Профилактической произошло ДТП. Женщина 1938 г.р. при выходе из автобуса не успела убрать руку с поручня, вследствие чего произошло зажатие руки дверьми автобуса и падение под колеса. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с ст. 12.24 КоАП (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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