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111 заразились COVID-19 за сутки на 4 июля в Новосибирской области. Всего 6393

15:58 04.07.2020 Фото: www.pexels.com
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Скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

111 заразились COVID 19 за сутки на 4 июля в Новосибирской области. Всего 6393
В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
111 заразились COVID 19 за сутки на 4 июля в Новосибирской области. Всего 6393

6 632 новых случая коронавируса за сутки на 4 июля в России. Список регионов111 заразились COVID-19 за сутки на 4 июля в Новосибирской области. Всего 6393Ещё 1681 новостей

По данным оперативного штаба на утро 4 июля в регионе зарегистрировано 6 393 случая COVID-19 (+111 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4 024 человека выписаны с выздоровлением (+172 за сутки).

Скончались еще три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 307.

В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделан 218 871 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 224 жителя региона, 26 308 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 359 обращений, госпитализированы 25 пациентов.

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