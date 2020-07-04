208 тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в мире, всего на 4 июля — более 11 млн землян

Умерли всего в мире от ковида 529 024 человека, за минувшие стуки — 5 085. В России за сутки умерли 168 человек.

За сутки подтверждено 168 летальных случаев с коронавирусом в России

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В мире по состоянию на 04.07.2020 зарегистрировано 11 071 963 подтверждённых случаев (прирост за сутки 208 056 случая; 1,92%), 529 024 летальных исходов (прирост за сутки 5 085; 0,97%).



Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.В период с 31.12.2019 по состоянию на 03.07.2020 досмотрено 5 940 422 человека, за этот период выявлено 637 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 908 087 человек, по состоянию на 03.07.2020 под контролем остаются 280 415 человек.Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 511 обсерваторов на 48 376 мест, из них развернуто 305 обсерваторов на 32 950 мест, где размещено 9 400 человек.Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За сутки подтверждено 168 летальных случаев с коронавирусом в России:

Санкт-Петербург – 31

Москва – 25



Красноярский край – 18Московская область – 8Нижегородская область – 5Ульяновская область – 5Свердловская область – 5Орловская область – 4Тульская область – 4Владимирская область – 3Воронежская область – 3Калужская область – 3Тверская область – 3Архангельская область – 3Ростовская область – 3Республика Дагестан – 3Ставропольский край – 3Республика Чувашия – 3Томская область – 3Курская область – 2Волгоградская область – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Пензенская область – 2Ханты-Мансийский АО – 2Алтайский край – 2Ивановская область – 1Липецкая область – 1Рязанская область – 1Смоленская область – 1Республика Коми – 1Мурманская область – 1Псковская область – 1Республика Калмыкия – 1Астраханская область – 1Севастополь – 1Чеченская Республика – 1Республика Башкортостан – 1Республика Марий Эл – 1Удмуртская Республика – 1Кировская область – 1Оренбургская область – 1Ямало-Ненецкий автономный округ – 1Республика Тыва – 1Кемеровская область – 1Забайкальский край – 1Приморский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 10 027 человек.