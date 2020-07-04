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208 тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в мире, всего на 4 июля — более 11 млн землян

16:52 04.07.2020 Фото: nso.ru
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Умерли всего в мире от ковида 529 024 человека, за минувшие стуки — 5 085. В России за сутки умерли 168 человек.

208 тысяч человек заболели COVID 19 за сутки в мире, всего на 4 июля более 11 млн землян
За сутки подтверждено 168  летальных случаев с коронавирусом в России

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В мире по состоянию на 04.07.2020 зарегистрировано 11 071 963 подтверждённых случаев (прирост за сутки 208 056 случая; 1,92%), 529 024 летальных исходов (прирост за сутки 5 085; 0,97%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
В период с 31.12.2019 по состоянию на 03.07.2020 досмотрено 5 940 422 человека, за этот период выявлено 637 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.
Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 908 087 человек, по состоянию на 03.07.2020 под контролем остаются 280 415 человек.
Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 511 обсерваторов на 48 376 мест, из них развернуто 305 обсерваторов на 32 950 мест, где размещено 9 400 человек.
Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За сутки подтверждено 168  летальных случаев с коронавирусом в России:

Санкт-Петербург – 31
Москва – 25

Красноярский край – 18
Московская область – 8
Нижегородская область – 5
Ульяновская область – 5
Свердловская область – 5
Орловская область – 4
Тульская область – 4
Владимирская область – 3
Воронежская область – 3
Калужская область – 3
Тверская область – 3
Архангельская область – 3
Ростовская область – 3
Республика Дагестан – 3
Ставропольский край – 3
Республика Чувашия – 3
Томская область – 3
Курская область – 2
Волгоградская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Пензенская область – 2
Ханты-Мансийский АО – 2
Алтайский край – 2
Ивановская область – 1
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Смоленская область – 1
Республика Коми – 1
Мурманская область – 1
Псковская область – 1
Республика Калмыкия – 1
Астраханская область – 1
Севастополь – 1
Чеченская Республика – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Марий Эл – 1
Удмуртская Республика – 1
Кировская область – 1
Оренбургская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Республика Тыва – 1
Кемеровская область – 1
Забайкальский край – 1
Приморский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 10 027 человек.

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